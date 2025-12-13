HOYSuscripcion LR Focus

María Pía Copello se quiebra al celebrar logro académico de su hija: “Ahora empieza una nueva etapa”

La conductora María Pía se emocionó al escuchar a su hija Catalina leer una carta que ella y su esposo Samuel Dyer le escribieron por importante logro académico.

María Pía Copello muestra su orgullo por su hija. Foto: composición LR/difusión
María Pía Copello muestra su orgullo por su hija. Foto: composición LR/difusión

María Pía Copello atraviesa un momento de profunda emoción y felicidad al celebrar un importante logro académico de su hija Catalina, quien culminó la primaria y se prepara para iniciar la secundaria en 2026. La conductora y empresaria no pudo contener las lágrimas al escuchar a la menor leer una emotiva carta que ella y su esposo, Samuel Dyer, escribieron como parte de una actividad solicitada por el colegio.

“Ahora empieza una nueva etapa”, fue una de las frases que más conmovió a María Pía durante el especial momento que compartió en su cuenta oficial de TikTok, donde dejó ver el orgullo que siente por su hija, no solo por su desempeño escolar, sino también por su disciplina, talento y espíritu emprendedor.

María Pía Copello dedica emotiva carta a su hija tras culminar su primaria

El emotivo episodio fue registrado y difundido por María Pía Copello en redes sociales, donde explicó que el colegio de Catalina pidió a los padres escribir una carta dirigida a sus hijos, la cual debía ser leída por ellos mismos. En el video, se observa a Catalina leyendo en voz alta el mensaje que le dedicaron sus padres, generando un momento cargado de sentimientos.

“Hijita preciosa, no sabes lo orgullosos que estamos de ti. Terminas primaria y sentimos una mezcla de emoción, nostalgia y una felicidad enorme por todo lo que has logrado en estos años”, leyó la menor, mientras su madre la observaba visiblemente conmovida. En la carta, María Pía y Samuel destacaron las cualidades de su hija, resaltando su inteligencia, responsabilidad, disciplina y dedicación.

Asimismo, los padres no dejaron pasar el hecho de que, a su corta edad, Catalina ya cuenta con su propio emprendimiento, ‘Katitejas’. “Es admirable ver cómo pones tu talento y dedicación en cada proyecto que se te ocurre”, continuó leyendo la pequeña, generando orgullo entre los seguidores de la exconductora de 'Mande quien mande'.

María Pía aconseja a su hija por su nuevo reto en la secundaria

En la carta, María Pía Copello también dedicó palabras de aliento a su hija por la nueva etapa que está por comenzar. “Sabemos que la vas a disfrutar y aprovechar al máximo. Traerá nuevas aventuras y retos, pero tienes todas las herramientas: corazón, disciplina, fuerza y una enorme capacidad de aprender”, leyó Catalina.

La conductora enfatizó la importancia de que su hija mantenga su esencia y confianza en sí misma. Además, agregó lo importante que es la comunicación entre padres e hijos: “Linda iniciativa del colegio que sus papitos escriban una carta tan bonita y la verdad me encantó porque tenemos que conversar siempre con nuestros hijos y alentarlos y sobre todo, cerrar, abrir nuevas etapas porque nosotros ya hemos pasado por eso”.

