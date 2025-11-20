Después de casi dos años de distanciamiento, Carlos Orozco y Hugo Lezama, las voces detrás de 'Moloko Podcast', aparecieron nuevamente juntos en una transmisión en vivo desde el set de 'La Roro Network'. El reencuentro fue transmitido el miércoles 19 de noviembre y generó una ola de comentarios cargados de nostalgia entre miles de seguidores que durante años acompañaron el programa.

La dupla sorprendió al iniciar con la clásica introducción del podcast. Aunque se notaron tensos al principio, ambos conductores retomaron rápidamente su química frente a las cámaras. “Deja de ver las métricas, mírame a los ojos. Tranqui, nos vamos a divertir”, le dijo Lezama a Orozco, quien se mostraba pendiente de la audiencia conectada.

¿Cómo fue el reencuentro de Carlos Orozco y Hugo Lezama?

El reencuentro entre Carlos Orozco y Hugo Lezama fue más que una aparición pública: fue un gesto simbólico que encendió la memoria colectiva de una comunidad digital que creció junto al 'Moloko Podcast'. Desde el primer momento, los usuarios manifestaron entusiasmo y emoción al ver a los antiguos compañeros compartir nuevamente pantalla.

Lezama tomó la iniciativa para romper el hielo y dar pie a una conversación natural, que se fue desenvolviendo entre bromas, recuerdos y referencias a episodios pasados.

Durante la transmisión, ambos conductores mostraron disposición para dialogar de manera abierta. Este acercamiento no solo revivió el espíritu del programa, sino que también activó el entusiasmo colectivo por una posible vuelta del formato original.

Orozco y Lezama hablan sobre el fin de Moloko Podcast

El último episodio de 'Moloko Podcast' se publicó en junio de 2023. En aquella ocasión, Carlos Orozco y Hugo Lezama discutieron abiertamente los motivos que llevaron a poner fin al proyecto que había comenzado en 2019. Las diferencias creativas y el desgaste emocional fueron elementos clave en la decisión.

“Si es que no delimitamos ahorita un fin, siento que fácil iría mermando esta relación, que al final no está terminando porque nos lleguemos al ‘chompiras’, sino porque simplemente hay desgaste y es saludable. Esto no es Marvel, que las cosas terminen”, explicó Lezama en esa última entrega.

Por su parte, Orozco reconoció que el cierre fue algo que ya se venía considerando desde hace tiempo: “En un punto perseguimos el mismo, cumplimos, pasamos al siguiente, pero en un punto dejaron de ser los mismos (...). Entonces, es difícil remar un barco porque el agua se hace más brava”.

¿Habrá evento en vivo de Moloko Podcast?

Uno de los momentos que más entusiasmo generó en la audiencia fue la posibilidad de un reencuentro con público. Mientras compartían anécdotas del pasado, Carlos Orozco dejó entrever una propuesta concreta: “No se la pierdan porque en enero. En el parque de la exposición, frente a 4,200 personas”. La afirmación provocó una avalancha de aplausos virtuales y especulaciones en redes sociales.

Hugo Lezama, por su parte, reaccionó con entusiasmo ante la idea, aunque propuso otros escenarios posibles. “Luciano Mazzetti debería estar ahí. No sé si parque de la exposición, pero fácil un par en Canout”, comentó, abriendo el abanico de opciones para el posible evento en vivo.

Si bien no se confirmó una fecha exacta ni un formato definido, los seguidores ya comenzaron a sugerir temáticas, invitados especiales y sedes ideales para un encuentro en directo. La comunidad mantiene viva la esperanza de presenciar una nueva etapa del 'Moloko Podcast', esta vez en formato presencial.