HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO
Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     
Espectáculos

Paco Bazán confirma que nunca existió amistad con Magaly Medina y asegura: “La buena onda se perdió”

El conductor Paco Bazán rompió su silencio en TikTok y aclaró su relación con Magaly Medina.

Paco Bazán confirma que nunca existió amistad con Magaly Medina y asegura: “La buena onda se perdió”
Paco Bazán confirma que nunca existió amistad con Magaly Medina y asegura: “La buena onda se perdió”

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, Paco Bazán respondió a la consulta de un seguidor sobre su relación con la periodista. El conductor fue categórico al asegurar que nunca tuvo amigos en el medio y que Magaly Medina jamás fue realmente su amiga.

“En el mundo del contenido, el entretenimiento, no he tenido nunca amigos. Nunca”, afirmó de manera tajante frente a los usuarios conectados.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Paco Bazán sorprende a Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, con tierno gesto por su cumpleaños: 'Feliz vida'

lr.pe

Paco Bazán llena de elogios a Magaly

Aunque la relación no es la misma, Bazán destacó que siempre mantuvo respeto y admiración por la comunicadora. Recordó que en el pasado la llamaba “madrina” y participaba en su programa, aunque con el tiempo Magaly comenzó a criticarlo públicamente.

“Magaly y yo nunca fuimos amigos, pero lo que sí existía era respeto. Nunca hemos sido amigos. Lo que no ha cambiado, a pesar de sus posiciones y opiniones, es la admiración que siento por ella”, aseguró Paco Bazán a sus seguidores.

PUEDES VER: Paco Bazán y Melissa Linares firman conciliación luego de tensiones por la pensión de alimentos de su hija: 'Todo terminó'

lr.pe

Paco Bazán aclara que siente respeto por Magaly

El conductor lamentó que la química que existía en los encuentros televisivos ya no esté presente. Aun así, enfatizó que su postura siempre ha sido de respeto, sin responder a comentarios ni críticas que haya recibido por parte de la periodista.

Se ha perdido la buena onda, había química en los espacios que compartimos alguna vez. Ya no existe ese vínculo, pero el respeto y la admiración permanecen. Nunca le he faltado al respeto, aunque hayamos tenido diferencias”, concluyó.

Notas relacionadas
Paco Bazán sorprende a Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, con tierno gesto por su cumpleaños: "Feliz vida"

Paco Bazán sorprende a Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, con tierno gesto por su cumpleaños: "Feliz vida"

LEER MÁS
Susana Alvarado comparte curioso video tras críticas a su relación con Paco Bazán: "Por más que quieran separarnos"

Susana Alvarado comparte curioso video tras críticas a su relación con Paco Bazán: "Por más que quieran separarnos"

LEER MÁS
Paco Bazán y Melissa Linares firman conciliación luego de tensiones por la pensión de alimentos de su hija: "Todo terminó"

Paco Bazán y Melissa Linares firman conciliación luego de tensiones por la pensión de alimentos de su hija: "Todo terminó"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

LEER MÁS
Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

LEER MÁS
Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

LEER MÁS
Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

LEER MÁS
Tula Rodríguez llora al darle conmovedora sorpresa a su hija Valentina Carmona por finalizar el colegio: “La mamá más orgullosa”

Tula Rodríguez llora al darle conmovedora sorpresa a su hija Valentina Carmona por finalizar el colegio: “La mamá más orgullosa”

LEER MÁS
Natalia Málaga confiesa que su hija se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

Natalia Málaga confiesa que su hija se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[América tvGO, En Vivo] Final Universitario vs Alianza Lima HOY por la Liga Femenina: empatan sin goles

Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

Espectáculos

Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

María Pía Copello se quiebra al celebrar logro académico de su hija: “Ahora empieza una nueva etapa”

Flavia Laos sorprende a sus fans al anunciar que será la telonera de Nicky Jam en su concierto en Guatemala: ''Es una locura''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: partido Salvemos al Perú elige a su candidato presidencial lanzando una moneda al aire

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025