Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, Paco Bazán respondió a la consulta de un seguidor sobre su relación con la periodista. El conductor fue categórico al asegurar que nunca tuvo amigos en el medio y que Magaly Medina jamás fue realmente su amiga.

“En el mundo del contenido, el entretenimiento, no he tenido nunca amigos. Nunca”, afirmó de manera tajante frente a los usuarios conectados.

Paco Bazán llena de elogios a Magaly

Aunque la relación no es la misma, Bazán destacó que siempre mantuvo respeto y admiración por la comunicadora. Recordó que en el pasado la llamaba “madrina” y participaba en su programa, aunque con el tiempo Magaly comenzó a criticarlo públicamente.

“Magaly y yo nunca fuimos amigos, pero lo que sí existía era respeto. Nunca hemos sido amigos. Lo que no ha cambiado, a pesar de sus posiciones y opiniones, es la admiración que siento por ella”, aseguró Paco Bazán a sus seguidores.

Paco Bazán aclara que siente respeto por Magaly

El conductor lamentó que la química que existía en los encuentros televisivos ya no esté presente. Aun así, enfatizó que su postura siempre ha sido de respeto, sin responder a comentarios ni críticas que haya recibido por parte de la periodista.

“Se ha perdido la buena onda, había química en los espacios que compartimos alguna vez. Ya no existe ese vínculo, pero el respeto y la admiración permanecen. Nunca le he faltado al respeto, aunque hayamos tenido diferencias”, concluyó.