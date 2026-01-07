HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ale Venturo comparte publicación en sus redes sociales tras la polémica entre Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba

La publicación compartida de Venturo coincidió con los cuestionamientos de Melissa Paredes sobre el corte de cabello de su hija durante un viaje familiar de Rodrigo Cuba.

Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado directamente sobre la controversia que rodea a la expareja. Foto: Composición LR
Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado directamente sobre la controversia que rodea a la expareja. Foto: Composición LR

La polémica entre Melissa Paredes y Rodrigo El ‘Gato’ Cuba volvió a encenderse luego de que la actriz expresara públicamente su incomodidad al revelar que el futbolista cortó el cabello de su hija sin haberlo conversado previamente con ella. El tema fue expuesto en redes sociales y generó comentarios divididos entre los usuarios.

En medio de este contexto, la atención también se dirigió hacia Ale Venturo, actual pareja del deportista, quien hasta ese momento no se había pronunciado sobre la situación. Aunque no hizo declaraciones directas, una reciente publicación en sus redes sociales llamó la atención de seguidores.

Ale Venturo publica mensaje en redes en medio de la polémica

Pese a que la influencer ha optado por no referirse al tema que rodea a la expareja, una historia publicada en su cuenta de Instagram despertó especulaciones. Venturo compartió una reflexión que, por el contexto en el que apareció, habría sido vinculada con la situación que atraviesan Rodrigo y Melissa.

Ale Venturo comparte reflexión en sus redes sociales. Captura: Instagram

Ale Venturo comparte reflexión en sus redes sociales. Captura: Instagram

“La paz mental llega cuando entiendes que: lo que está fuera de tu control también debe estar fuera de tu cabeza”, se lee en la imagen difundida por Venturo en su cuenta oficial de Instagram.

Melissa se indigna con Rodrigo Cuba por permitir el mal corte de cabello de su hija

La controversia se inició cuando Melissa Paredes compartió un video en el que cuestionó la decisión de Rodrigo Cuba de cortarle el cabello a su hija sin previo acuerdo. El hecho ocurrió cuando el futbolista se encontraba de paseo con la menor y Ale Venturo en Disney. “¿No era más fácil ir a una peluquería?”, expresó la actriz.

Asimismo, señaló que llevaría a la menor para arreglarle el cabello y reconoció sentirse contrariada por lo ocurrido. “No sé si reír o llorar porque ya me enojé. (…) Dios mío, vamos a ir donde Bruno a que te lo arregle, amor”, agregó.

