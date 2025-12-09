HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

Tras meses de rumores y de la separación de Yarita Lizeth de su esposo, el hijo de Dina Páucar abrió su corazón sobre su romance con la cantante puneña. "La vida nos ha traído sorpresas", declaró Alejandro.

Alejandro Páucar y Yarita Lizeth, ambos de 35 años, lo contaron todo durante una transmisión en vivo.
Alejandro Páucar y Yarita Lizeth, ambos de 35 años, lo contaron todo durante una transmisión en vivo.

¡Confirmado: son pareja! Alejandro Páucar, hijo de la reconocida cantante Dina Páucar, reveló que mantiene una relación sentimental con Yarita Lizeth. La noticia la dio a conocer durante una reciente transmisión en vivo por TikTok, en compañía de la artista puneña. Visiblemente emocionada, Yarita celebró que su pareja decidiera abrir su corazón de manera pública, un gesto especial considerando que él suele ser muy reservado respecto a su vida personal.

Los rumores en torno a su vínculo se intensificaron luego de que los artistas folclóricos lanzaran la colaboración musical 'Hola, ¿cómo estás?' a inicios de este 2025. Tras fuertes especulaciones, y siete meses después de que Yarita anunciara su separación de su esposo sueco Patric Lundberg, finalmente salieron al frente para hablar sin rodeos de su historia de amor.

Yarita Lizeth habla sobre los rumores de romance con hijo de Dina Páucar: "Él es lindo"



Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma relación con Yarita Lizeth

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo por TikTok, mientras ambos artistas respondían inquietudes de sus seguidores. En medio de la interacción, Yarita Lizeth se topó con una duda directa sobre su vida sentimental: "Acá dice: '¿Son enamorados'?". En lugar de contestar ella misma, la intérprete de 'Tu hipocresía' decidió ceder el protagonismo y señaló: "Esa pregunta va para ti, Alejandro".

Ante esa situación, el hijo de Dina Páucar confirmó con cierta timidez que efectivamente son pareja, mientras Yarita sonreía con gesto de sorpresa y alegría. "No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí… La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad", expresó durante la transmisión.

Dina Páucar presenta a sus talentosos hijos y revela que todos son profesionales, pero quieren dedicarse a la música



Alejandro Páucar y Yarita Lizeth revelan cómo fue su primer encuentro

Días antes, Alejandro Páucar y Yarita Lizeth también compartieron una transmisión en vivo en la que revelaron detalles inéditos para sus seguidores. Entre ellos, narraron cómo se dio su primer encuentro en 2014, cuando ambos tenían 24 años. "Estaba llegando de dejar a mis hermanas en el colegio. Yo estaba en pijama, regresé a casa y justo Yarita había venido a grabar un programa con mi mamita ('Una cita con Dina'). Bajo del carro y nos encontramos. Fue la primera vez que la vi, el primer contacto. Yo no la conocía porque no estaba al tanto de los compañeros de mi mamá", recordó Alejandro.

Por su parte, Yarita —ahijada musical de Dina Páucar— añadió que, una década antes de ese momento, ya había visto a Alejandro por televisión y él la había dejado cautivada. "Lo conocí cuando él tenía 15 años, pero en la tele. Yo estaba en Juliaca y vi un especial de Dina Páucar. La sorpresa era que Alejandro le cantó una bonita canción con su guitarra. En ese instante me quedé enganchada: lo vi, un jovencito bien lindo, tocando su guitarra, diciéndole palabras hermosas a su mamá. Esa fue la primera vez que lo vi. Después de casi 10 años, nos encontramos", relató la artista puneña.

