Leonard León acusa a Karla Tarazona de hacer que sus hijos llamen “papá” a Christian Domínguez.

Leonard León acusa a Karla Tarazona de hacer que sus hijos llamen “papá” a Christian Domínguez.

Fuerte acusación. Leonard León se mostró molesto al referirse a la relación de sus hijos con Christian Domínguez, a quien los menores llaman “papá”. Según el músico, este vínculo no se habría generado espontáneamente, sino que habría sido motivado por Karla Tarazona.

“Por supuesto, la usurpación de paternidad es evidente, pero no viene de parte de él sino de la mamá. Ella les enseñó que le digan papá a su pareja, ha involucrado a mis niños”, afirmó Leonard en diálogo con Trome.

TE RECOMENDAMOS CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Leonard León asegura que Karla hizo lo mismo con Rafael Fernández

Leonard detalló que Karla Tarazona también habría promovido ese comportamiento similar con su expareja, Rafael Fernández, conocido como “Huevero”. Este patrón, según él, demuestra que Domínguez no tiene exclusividad en la figura paterna ante los menores.

“También lo hizo con otra pareja que tuvo; es totalmente preocupante, como que no han tenido una estabilidad emocional como otros niños”, añadió, recalcando que no hubo daño psicológico hacia los pequeños.

Leonard León se defiende de acusaciones de Karla Tarazona

El músico aseguró que las denuncias en su contra por supuesta violencia fueron falsas y que la justicia le dio la razón en 2025. Además, descartó adeudar pensión alimenticia.

“He probado con documentos en mano, con resoluciones, que nunca he violentado a mis hijos y que todo se inició con una denuncia falsa hecha por la otra parte”, acotó.