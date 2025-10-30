HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Espectáculos

Dina Páucar presenta a sus talentosos hijos y revela que todos son profesionales, pero quieren dedicarse a la música

Killay, Wayra y Alejandro demuestran que son dignos herederos de Dina Páucar. Los hijos de la 'Diosa Hermosa del Amor' cautivan a los internautas con su talento en la música.

Dina Páucar junto a sus hijos Killay, Wayra y Alejandro.
Dina Páucar junto a sus hijos Killay, Wayra y Alejandro. | Foto: Más Espectáculos

Dina Páucar, una de las voces más representativas del folclor peruano, volvió a emocionar al público al lucirse junto a sus hijos. Aunque ya han estado presentes en actuaciones e incluso en colaboraciones junto a ella, esta vez la artista los presentó en la radio y reveló que, tras culminar sus respectivas carreras profesionales, los jóvenes decidieron dedicarse por completo a la música. La confesión se dio en una reciente entrevista, previa a la celebración de sus 35 años de trayectoria artística, donde además ofrecieron una muestra en vivo de su talento, dejando claro que el legado de la 'Diosa Hermosa del Amor' tiene continuidad.

A sus 56 años, la cantautora vernacular reflexionó sobre el futuro de sus hijos en la industria musical. Con disciplina, carisma y formación académica, los jóvenes ya han comenzado a abrirse paso en el circuito nacional, incluso colaborando con figuras consolidadas como Yarita Lizeth.

Dina Páucar presenta a sus talentosos hijos y revela su decisión sobre la música

Durante la entrevista con Edwin Sierra en Radio Nueva Q, Dina Páucar compartió entre risas la forma en que sus hijos le comunicaron su decisión. "Terminaron cada uno sus carreras y después me dijeron: 'Mamá, toma mi cartón, pero a mí me gusta la música'", relató con humor. Al ser consultada sobre si se opuso a que se dedicaran al arte, lo negó tajantemente. "Su papá, yo sí quería que canten", aseguró, en referencia a Rubén Sánchez, padre de los jóvenes y actual mánager de la artista.

En cabina, Dina compartía micrófonos con las integrantes de Corazón Serrano, con quienes lanzó una colaboración reciente. En ese contexto, dio pase a sus hijos para que se presentaran uno a uno ante el público.

lr.pe

Hijos de Dina Páucar reafirman su talento

Jackeline, conocida como Killay, fue la primera en acercarse al micrófono. Ha sido segunda voz en la orquesta de Dina Páucar y ya cuenta con temas propios que circulan en plataformas digitales. Luego fue el turno de Wayra, quien, además de cantante, ha brillado como bailarina y conductora. Su interpretación del tema 'Dos cervezas, mil años, una cerveza' —que ha cantado en vivo junto a Dina— cautivó a los presentes y a los usuarios en redes sociales, quienes aseguran que, si bien las dos jóvenes son muy talentosas, Wayra tiene la voz más parecida a su mamá.

Finalmente, Alejandro mostró sus dotes vocales y reafirmó su presencia en el circuito vernacular, donde ya ha colaborado con artistas como Yarita Lizeth. Dina también aprovechó el momento para destacar a su hija Urpi, quien funge como su productora y pieza clave en la gestión de su carrera artística.

