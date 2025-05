La artista de 'Corta venas' explicó que su decisión no fue por engaños, sino por priorizar su carrera. Fotos: Facebook/Yarita Lizeth | Fotos: Facebook.

Después de varios meses sin aparecer en público junto al sueco Patric Lundberg —lo que avivó los rumores de una posible separación—, la cantante Yarita Lizeth finalmente confirmó que está separada de su esposo durante el concierto que ofreció en Cusco el pasado domingo 11 de mayo, en el Día de la Madre. La intérprete de ‘Corta venas’ también reveló la razón detrás de su ruptura amorosa.



“Me voy al lado de las solteras”, fue lo primero que expresó Yarita Lizeth Yanarico en su concierto, lo que generó reacciones inmediatas de sus fans. Tras su impactante declaración, el animador le pidió que explique lo que sucedió.

Yarita Lizeth revela por qué se separó de Patric Lundberg



Luego de que algunas de sus fans celebraran la nueva situación sentimental de Yarita Lizeth, la artista puneña aclaró que no hubo una tercera persona en su relación. “No es por un engaño ni nada, es por amar mi carrera y amar lo que hago. Con ustedes me siento feliz”, indicó. De esa manera, dejó entrever que tuvo que elegir entre la música y su matrimonio.

Asimismo, la cantante de Juliaca manifestó que hay otras razones por la que su matrimonio con Patric Lundberg fracasó y no descartó revelarlas más adelante. “La vida tiene que continuar, tengo que seguir, tengo muchos proyectos que quiero que se cristalicen”, manifestó durante su último concierto.



Finalmente, Yarita Lizeth no descartó volverse a enamorar y aseguró que le gustaría hacerlo de un hombre de Cusco. “Solamente quiero uno (no ocho), pero sí me gustaría conocer a un cusqueño”, añadió.



Cabe recordar que la ‘Chinita del amor’ se casó con el ciudadano sueco Patric Lundberg en setiembre del 2023, tras algunos años de relación, y tenían planes de formar una familia y realizar una segunda boda en Puno, en la tierra natal de Yarita.