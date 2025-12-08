Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Mauricio Diez Canseco y su novia Aixa Sosa revelaron que su relación está cada día más fuerte. Por esa razón, decidieron tatuarse en la muñeca el nombre del otro y, además, lucieron un anillo simbólico que refuerza su compromiso. Sin embargo, la modelo argentina aseguró que, por ahora, no tiene planes de matrimonio ni de hijos con el empresario.

En conversación con La República, la líder del ‘Grupo 'Doradas & Orquesta. Nueva Generación', compartió la razón de su decisión aclarando que todavía es muy joven para dar ese importante paso. “Tengo 27 años, estoy chiquita”, sostuvo Aixa Sosa.

Los tatuajes que se hicieron el uno del otro. Foto: Kevin García/URPI-LR

Aixa Sosa descarta boda con Mauricio Diez Canseco

Pese a mantener una relación sentimental sin escándalos ni altibajos, Aixa Sosa aún no se imagina llegando al altar vestida de blanco ni prometiéndole amor eterno a Mauricio Diez Canseco.

"Él se ha casado varias veces y se ha divorciado; así que prefiero que no nos casemos y sigamos unidos. Tampoco pienso en ser madre, tengo 27 años, estoy chiquita. Quizás más adelante, pero por ahora estoy enfocada en trabajar y ahora estoy feliz siendo parte del grupo 'Doradas & Orquesta. Nueva Generación' y llevar la diversión a todo el público", señaló la modelo argentina.

El empresario también dio sus impresiones y reveló que su relación atraviesa un excelente momento y que, por esa razón, ambos decidieron tatuarse el nombre del otro y lucir unos anillos simbólicos.

"Nuestra relación se encuentra en un buen momento, cada día estamos más compenetrados compartiendo nuestra vida y el trabajo. Nos hemos realizado un tatuaje que nos une y también tenemos unos anillos que afianzan la relación", indicó el popular ‘Brad pizza'.

¿Mauricio Diez Canseco seguirá en Panamericana TV con el ingreso de Gisela?

El empresario dijo que está contento con los nuevos cambios que se están dando en Panamericana Televisión y saludó el ingreso de Gisela Valcárcel.

"Yo tengo aún contrato con Panamericana Televisión, vence a fin de mes, y nos ha ido bien porque lo repiten los domingos. Espero que el nuevo dueño y Susana Umbert me llamen para renovar, espero que tomen en cuenta para el próximo año. Veo que el canal se está poniendo bien con la llegada de Gisela Valcárcel, de Jorge Benavides", añadió Mauricio Diez Canseco.