Espectáculos

Yarita Lizeth habla sobre los rumores de romance con hijo de Dina Páucar: "Él es lindo"

Yarita Lizeth habló por primera vez sobre los rumores de una relación con Alejandro Páucar, después de que él le regalara un ramo de flores durante un concierto de Dina Páucar.

Yarita Lizeth y Alejandro Páucar protagonizaron un dulce momento sobre el escenario. Foto/Composición: LR
Yarita Lizeth y Alejandro Páucar protagonizaron un dulce momento sobre el escenario. Foto/Composición: LR

La cantante folclórica Yarita Lizeth habló por primera vez sobre los rumores de romance con el hijo mayor de Dina Páucar, Alejandro Páucar, sobre todo después del dulce gesto que ambos protagonizaron durante el 35 aniversario artístico de 'La diosa hermosa del amor' en el Huaralino. Además, este gesto llamó la atención, dado que recientemente la joven cantante oficializó el fin de su matrimonio con el ciudadano europeo Patric Lunder.

La 'Chinita del amor' decidió aclarar la situación y poner fin a los rumores, aunque sin profundizar, durante una entrevista con la 'Chola Chabuca' en un conocido medio local. Sobre el hijo de Dina Páucar, solo atinó a decir: "Él es lindo, bien tierno e inteligente".

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: 'No hemos peleado'

lr.pe

Yarita Lizeth brindó detalles sobre su colaboración con hijo de Dina Páucar

Durante su entrevista en 'El reventonazo de la Chola', Yarita Lizeth brindó detalles sobre su colaboración en la canción 'Hola, ¿cómo estás?', que grabó junto a Alejandro Páucar. La 'Chinita del amor' contó que la grabación del videoclip se realizó en la finca de su madrina. "Es mi madrina y me conoce desde que era una adolescente. Eso fue en la finca de mi madrina Dina Páucar, nos invitó porque queríamos hacer una bonita producción para una bonita canción", comentó.

Uno de los momentos que generó las especulaciones, aunque Yarita nunca los aclaró por completo, fueron los mensajes de apoyo que recibió de parte de su familia y de Alejandro Páucar. "Lo que más me cautivó de Yarita ha sido su entrega y la lucha que ha tenido consigo misma para superarse. Ella viene de una familia muy humilde y sus ganas de salir adelante la han ayudado mucho a llegar a donde está. Te deseo todo lo mejor, sabes que te admiro y estamos contigo siempre", comentó el hijo de la 'Diosa hermosa del amor'.

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: 'No hemos peleado'

lr.pe

¿Qué originó los rumores de una relación entre Yarita Lizeth y Alejandro Páucar?

Los rumores de una posible relación entre Yarita Lizeth y Alejandro Páucar comenzaron durante el 35 aniversario artístico de Dina Páucar, el pasado 16 de noviembre, en un espectáculo en El Huralino. La 'Chinita del amor' fue una de las invitadas especiales y, durante su participación, el hijo mayor de la intérprete de 'Que lindo son tus ojos' apareció sobre el escenario con un enorme ramo de flores para Yarita.

Visiblemente emocionada, Yarita Lizeth solo atinó a decir: “Soy amante de las flores, gracias, Alejo”. Segundos después, Alejandro Páucar enfatizó en que se trataba de una velada significativa: “Esta noche es muy especial porque tú estás aquí”, y procedió a abrazarla y darle un beso en la mejilla. La escena fue rápidamente difundida en redes sociales y se volvió viral en pocas horas.

