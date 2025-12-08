HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”

Pamela López sorprendió al confesar que ambos acudieron al laboratorio para descartar enfermedades.

Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”
Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”

Insólito. Pamela López no dudó en revelar que Christian Cueva, padre de sus hijos, se sometió a pruebas de enfermedades de transmisión sexual tras múltiples engaños. La confesión ocurrió durante su visita al programa ‘Amor y Fuego’.

Según Pamela, ambos acudieron juntos al laboratorio. Los exámenes, tanto de ella como del futbolista, arrojaron resultados negativos, lo que sugeriría que él habría tomado precauciones durante sus relaciones extramaritales.

Pamela López revela los resultados del examen de ETS de Cueva

“Cuando yo me enteré, por su boda, de todas las mujeres que pasaron por las cuatro perillas, fue que yo le dije ‘tengo que hacerme un examen’. Junto con él, nos fuimos a hacer ese examen, todo salió bien”, relató López.

La decisión de acudir juntos al laboratorio refuerza la postura de Pamela López sobre la transparencia y la responsabilidad personal. Fue ella quien insistió en realizar la prueba, y el futbolista accedió acompañarla para confirmar que no había riesgo de contagio de ninguna enfermedad.

Pamela Franco arremete contra Pamela López

Pamela Franco, por su parte, se mantuvo al margen de los detalles íntimos del proceso. La cantante destacó que los temas personales no deberían exponerse en televisión y afirmó estar bien, evitando así sumarse a la polémica mediática.

“No hablo de terceras personas, yo estoy bien, eso es lo importante. Algo tan íntimo no puedo hablar”, enfatizó Franco, subrayando que cada uno debe manejar su vida privada.

