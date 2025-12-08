Bryan Torres aclaró también que no le fue infiel a Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Bryan Torres habló por primera vez tras las revelaciones hechas por su ahora exnovia, Samahara Lobatón, durante su participación en el programa ‘Esta noche’. La influencer contó que, al descubrir presuntas pruebas de infidelidad en el celular del salsero, decidió echarlo de su casa y, para ello, llamó de emergencia a su madre, Melissa Klug, y a Jesús Barco.

Según la versión de la joven de 24 años, la empresaria lo echó a gritos de la propiedad. Sin embargo, el cantante salió a dar su versión y dejó entrever que Klug lo habría agredido e incluso se habría metido con su hija mayor, Galiana. “Lo tengo grabado”, advirtió el salsero en un comunicado difundido en Instagram.

Bryan Torres desliza que Melissa Klug lo habría agredido y amenazado

Tras la participación de Samahara Lobatón en ‘Esta noche’, programa conducido por la Chola Chabuca, el salsero Bryan Torres dio su versión sobre los hechos ocurridos en la vivienda de la influencer.

“No te olvides el insulto y los deseos maliciosos por parte de quien estás siguiendo los pasos, los tengo grabados cuando llegaron para agredirme, amenazarme y meterse con mi hija”, escribió el cantante refiriéndose aparentemente a Melissa Klug, quien acudió a apoyar a su hija junto a su novio, Jesús Barco.

Bryan Torres aclara que nunca le fue infiel a Samahara Lobatón

En su comunicado, Bryan Torres aclaró que no le fue infiel a Samahara Lobatón, tal como ella contó en el programa ‘Esta noche’, donde incluso mostró un video en el que le reclama por una presunta infidelidad.

“Ella no contó que ese video era del año 2024 y que eso fue perdonado. En enero fui perdonado y todo el mundo sabía de eso. Y hoy se dio cuenta, pero ya no hay vuelta atrás. En la gira de 2024 yo hice de mi vida un carnaval estando separado de ella y lo acepto. Sigo con mi versión y mi verdad hasta el final”, aseguró el salsero.

Además, se ratificó en que Samahara habría tenido muestras de faltas de respeto hacia su hija Galiana, fruto de otra relación.

“Yo tengo la culpa por no poner un pare en su momento contra las faltas de respeto hacia mi hija mayor. No voy a dejar que se desvíe porque ambos sabemos los motivos de las discusiones que eran constantes. No compartiré las veces que insultaste, menospreciaste y comparaste a Galiana (su hija mayor) con los menores”, sentenció.