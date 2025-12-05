Un inesperado momento durante la grabación de una escena en 'Luz de Luna 4' sorprendió a los usuarios en redes sociales. En un video compartido por Vanessa Silva en su cuenta TikTok, se observa cómo lo que debía ser una bofetada simulada se convirtió en un incidente real. “Quédense hasta el final. Cosas que pasan en rodaje”, escribió la actriz al compartir el momento.

En la escena, la actriz María Grazia, quien interpreta a Martina en la teleserie, abofeteó accidentalmente a su compañera del elenco, Vanessa Silva. Sin embargo, se disculpó de inmediato, la abrazó preocupada y detuvo momentáneamente la grabación. A pesar del incidente, ambas lo tomaron con humor, convirtiéndolo en un momento inesperado en el set.

María Grazia se disculpa con Vanessa Silva por incidente en ‘Luz de Luna 4’

En los comentarios del video, María Grazia le escribió un mensaje agradeciéndole por su actitud frente al incidente en el set de grabación: “Tu empatía me ayudó mucho a sacar adelante la escena. Me moría de la vergüenza, te quiero, Vane”, mientras que Vanessa Silva respondió con comprensión: “Amiga, son cosas que le pasan a cualquiera, lo estás haciendo increíble. TQM”.

El incidente ocurrió durante una escena de tensión entre ambas personajes, donde Alma, personaje de Vanessa Silva, le da una bofetada a Martina tras acusaciones sobre una relación con el 'León de la cumbia'. Al devolverle la cachetada, el movimiento de Polanco se volvió real, generando la inesperada reacción de su compañera y un breve paro en la grabación. Pese al susto inicial, la profesionalidad y el buen humor de las actrices permitieron retomar la escena sin mayores problemas.

Usuarios en redes sociales reaccionan a la bofetada de María Grazia Polanco

El video compartido por Vanessa Silva generó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios tomaron el incidente con humor y destacaron la química entre las actrices, otros criticaron la falta de precaución. Comentarios como “Qué dolor, ya te la vas a cobrar, no te preocupes”, “Ahora sí, con más razón, quítale la casa, la hija y todo” o “El personaje la consumió” reflejan la polarización de opiniones sobre el accidente durante la grabación.