HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
Espectáculos

María Grazia Polanco pide perdón a Vanessa Silva tras darle bofetada accidental durante grabación en ‘Luz de Luna 4’

La actriz Vanessa Silva pasó un inesperado momento en el set de grabación de 'Luz de L﻿﻿una 4' al recibir una bofetada accidentalmente por su compañera del elenco María Grazia, quien terminó disculpándose con ella.

Protagonistas de 'Luz de Luna 4'. Foto: composición LR/América TV
Protagonistas de 'Luz de Luna 4'. Foto: composición LR/América TV

Un inesperado momento durante la grabación de una escena en 'Luz de Luna 4' sorprendió a los usuarios en redes sociales. En un video compartido por Vanessa Silva en su cuenta TikTok, se observa cómo lo que debía ser una bofetada simulada se convirtió en un incidente real. “Quédense hasta el final. Cosas que pasan en rodaje”, escribió la actriz al compartir el momento.

En la escena, la actriz María Grazia, quien interpreta a Martina en la teleserie, abofeteó accidentalmente a su compañera del elenco, Vanessa Silva. Sin embargo, se disculpó de inmediato, la abrazó preocupada y detuvo momentáneamente la grabación. A pesar del incidente, ambas lo tomaron con humor, convirtiéndolo en un momento inesperado en el set.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

lr.pe

María Grazia se disculpa con Vanessa Silva por incidente en ‘Luz de Luna 4’

En los comentarios del video, María Grazia le escribió un mensaje agradeciéndole por su actitud frente al incidente en el set de grabación: “Tu empatía me ayudó mucho a sacar adelante la escena. Me moría de la vergüenza, te quiero, Vane”, mientras que Vanessa Silva respondió con comprensión: “Amiga, son cosas que le pasan a cualquiera, lo estás haciendo increíble. TQM”.

El incidente ocurrió durante una escena de tensión entre ambas personajes, donde Alma, personaje de Vanessa Silva, le da una bofetada a Martina tras acusaciones sobre una relación con el 'León de la cumbia'. Al devolverle la cachetada, el movimiento de Polanco se volvió real, generando la inesperada reacción de su compañera y un breve paro en la grabación. Pese al susto inicial, la profesionalidad y el buen humor de las actrices permitieron retomar la escena sin mayores problemas.

PUEDES VER: Jesús Barco y Raúl Marquina sorprenden a Melissita, hija de Abel Lobatón, con emotivos mensajes por su cumpleaños: 'Mi flaca bella'

lr.pe

Usuarios en redes sociales reaccionan a la bofetada de María Grazia Polanco

El video compartido por Vanessa Silva generó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios tomaron el incidente con humor y destacaron la química entre las actrices, otros criticaron la falta de precaución. Comentarios como “Qué dolor, ya te la vas a cobrar, no te preocupes”, “Ahora sí, con más razón, quítale la casa, la hija y todo” o “El personaje la consumió” reflejan la polarización de opiniones sobre el accidente durante la grabación.

Notas relacionadas
Suheyn Cipriani conmueve al mostrar el matrimonio de su papá en emotiva celebración junto a sus hermanos: "Qué día tan feliz"

Suheyn Cipriani conmueve al mostrar el matrimonio de su papá en emotiva celebración junto a sus hermanos: "Qué día tan feliz"

LEER MÁS
Sebastián Lizarzaburu, el ‘Hombre roca’, se corona campeón en importante competencia de fisicoculturismo en Perú: "Estuvimos brutales"

Sebastián Lizarzaburu, el ‘Hombre roca’, se corona campeón en importante competencia de fisicoculturismo en Perú: "Estuvimos brutales"

LEER MÁS
Influencers Coco y Caren comparten su dolor tras la pérdida de su bebé: "Papá y mamá te aman demasiado"

Influencers Coco y Caren comparten su dolor tras la pérdida de su bebé: "Papá y mamá te aman demasiado"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muestran chat en los que Brian Rullán culpa a su exsuegra de poner en contra a Laura Spoya tras finalizar su relación: "Está mal aconsejada"

Muestran chat en los que Brian Rullán culpa a su exsuegra de poner en contra a Laura Spoya tras finalizar su relación: "Está mal aconsejada"

LEER MÁS
Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

LEER MÁS
Johana Cubillas expone a Juan Ichazo y dice que la pensión no cubre sus gastos básicos: "No alcanza para pagar ni un colegio"

Johana Cubillas expone a Juan Ichazo y dice que la pensión no cubre sus gastos básicos: "No alcanza para pagar ni un colegio"

LEER MÁS
Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70.000 por show junto a Christian Cueva

Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70.000 por show junto a Christian Cueva

LEER MÁS
Pamela Franco enfrenta a críticos por sumar a Christian Cueva a sus giras y cobrar S/70.000: “Si me quiere apoyar, que me apoye”

Pamela Franco enfrenta a críticos por sumar a Christian Cueva a sus giras y cobrar S/70.000: “Si me quiere apoyar, que me apoye”

LEER MÁS
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Espectáculos

Gisela Valcárcel sorprende al saludar a Karla Tarazona en su regreso a Panamericana TV, tras fuerte rumores de conflicto

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo paga su exclusivo Penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025