El líder del Grupo 5, Christian Yaipén, se conmovió tras el debut de su hijo Sebastián en la telenovela 'Luz de Luna 4', producción de América Televisión. El pequeño de ocho años interpretará al popular 'León de la cumbia' en su infancia, un papel que representa un motivo de orgullo para su familia.

El cantante expresó lo que significó ver a su primogénito cumplir este nuevo paso en su carrera artística. “Muy feliz, muy emocionado, muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad que le da a mi hijito, a mi chiquito, con toda la producción con Michelle (Alexander). Cada persona que está acá involucrada tiene este gran trabajo de hacer esta novela que prácticamente es la más vista en el país”, aseguró Christian Yaipén en declaraciones para Radio Nueva Q.

Christian Yaipén comparte emotivo mensaje tras debut de su hijo en 'Luz de Luna 4'

Christian Yaipén relató cómo fue el proceso que llevó a Sebastián a obtener el papel en la exitosa ficción peruana. Según contó, todo comenzó tras un viaje a Huancayo y Tarma, donde el pequeño acompañó a su padre en dos conciertos del Grupo 5 que se volvieron virales en redes sociales. Aquellas imágenes llegaron a la productora Michelle Alexander, quien no dudó en contactarlo.

“Michelle me escribió y me dijo: ‘Oye, queremos hacerle un casting al bebé’. Le hicieron el casting, pasó al segundo con más niños y después me dijeron: ‘Oye, tu hijo va a tener el papel’. Me quedé muy emocionado y cuando vi el comercial me puse a llorar porque, imagínate, el amor de papá”, reveló el artista.

Hijo mayor de Christian Yaipén se pronuncia tras participación en 'Luz de Luna 4'

El hijo del cantante de Grupo 5 también expresó su entusiasmo por formar parte de la producción de Michelle Alexander. El pequeño cantará algunos temas en escena, contó cómo se siente con este importante reto: “Lo único que me han dicho mis padres es felicitaciones y consejos”, afirmó, evidenciando la cercanía y apoyo de su familia.

El debut de Sebastián se suma al éxito de la agrupación familiar Grupo 5, que lidera Christian Yaipén, consolidando así la presencia de la dinastía en la música y ahora también en la televisión. 'Luz de Luna 4' se estrenará en setiembre y sus primeros capítulos prometen grandes sorpresas con la participación de Sebastián.