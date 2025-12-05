HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Jesús Barco y Raúl Marquina sorprenden a Melissita, hija de Abel Lobatón, con emotivos mensajes por su cumpleaños: "Mi flaca bella"

En medio de su distanciamiento con Abel Lobatón, la hija de Melissa Klug compartió los afectuosos mensajes que las exparejas de su madre le dedicaron por su cumpleaños.

Melissa Klug tiene dos hijas con Abel Lobatón. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Melissa Klug tiene dos hijas con Abel Lobatón. Foto: composición LR/difusión/Instagram

La segunda hija de Melissa Klug y Abel Lobatón cumplió 22 años este 5 de diciembre y celebró la fecha compartiendo en Instagram los saludos que recibió por su cumpleaños. Entre ellos destacaron los mensajes de Jesús Barco y del empresario Raúl Marquina, exparejas de su madre, quienes demostraron el cariño y la cercanía que mantienen con la joven.

Melissita, recién graduada como chef en panadería y pastelería, dejó ver que mantiene una relación cordial con las exparejas de Melissa Klug, pese a que recientemente declaró que no considera a Abel Lobatón como padre y que no mantiene comunicación con él. “Feliz cumpleaños, mi flaca bella engreída”, fue el mensaje que le dedicó Raúl Marquina, padre de su hermana Gianella.

PUEDES VER: Abel Lobatón impacta con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre

Jesús Barco y Raúl dedican emotivos mensajes a hija de Abel Lobatón por su cumpleaños

El empresario Raúl Marquina fue uno de los primeros en dedicarle un cariñoso mensaje a Melissita: "Tú sabes que te quiero mucho”. La chef de 23 años respondió con un afectuoso: “Gracias, te quiero más”. Jesús Barco también se sumó a los saludos y compartió en redes sociales una dedicatoria especial: “Feliz cumpleaños, mi cabezona hermosa, disfruta tu día al máximo y sé feliz siempre”. La tamben influencer le respondió al futbolista con humor: “Gracias Yisus! Ya cambia de foto”.

La propia Melissa Klug también le dedicó un mensaje emotivo a su hija: “Gracias por haberme elegido como tu madre… por recordarme cada día lo maravilloso que es ser tu mamá”. Además, su novio Fabián Ruiz compartió un mensaje donde agradeció los momentos vividos y deseó que este nuevo año llegue lleno de cosas buenas.

PUEDES VER: Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

Abel Lobatón tiene fría respuesta tras ser consultado por su hija Melissita

Abel Lobatón tuvo una respuesta distante tras las recientes declaraciones de su hija Melissita, en los que afirma no tener comunicación con su padre y no considerarlo como tal. El fexutbolista aseguró que su atención está concentrada en la final del campeonato con el club Estudiantil CNI. “Tengo mi cabeza en hacer historia, que es lo que siempre hice, desde que me tocó jugar”, afirmó en un mensaje enviado al programa 'América hoy'.

Ante las declaraciones del exfutbolista, la 'Blanca de Chucuito' remarcó que el padre de Melissita no fue un padre presente. “Nunca estuvo en la vida de mis hijas, ni de Samahara ni de Melissa. Que Samahara lo haya perdonado ya de grande son sentimientos y decisiones totalmente distintas", afirmó.

