Suheyn Cipriani conmueve al mostrar el matrimonio de su papá en emotiva celebración junto a sus hermanos: "Qué día tan feliz"

La modelo compartió el matrimonio civil de su padre, quien la acompañó por primera vez en ‘El valor de la verdad’, en una íntima celebración familiar junto a sus hermanos.

Padre de Suheyn Cipriani se casó por civil. Foto: composición LR/difusión/instagram
Padre de Suheyn Cipriani se casó por civil. Foto: composición LR/difusión/instagram

La modelo Suheyn Cipriani volvió a emocionar a sus seguidores al compartir las imágenes del matrimonio civil de su padre, Christian Cipriani, en la Municipalidad de Santiago de Surco. La exreina de belleza publicó en sus redes sociales imágenes con su papá y hermanos, luego de su polémico enfrentamiento con su madre, Betsabeth Noriega.

“Se casó mi papito. Muchas emociones y qué día tan feliz”, escribió la también tiktoker. La modelo también agradeció a su madrastra por su relación con su padre. “Gracias Pamela por hacer feliz a mi papá tantos años y darme 2 hermanos maravillosos”, añadió la modelo.

Publicación de Suhey Cipriani. Foto: Instagram

Publicación de Suhey Cipriani. Foto: Instagram

Suheyn Cipriani celebra matrimonio de su padre con sus hermanos

La exreina de belleza mostró la unión familiar que vive actualmente junto a su padre y los hijos que él tuvo junto con su madrastra. Esta celebración llega poco después de que su padre se hiciera conocido públicamente por su emotiva aparición en ‘El valor de la verdad’, donde acompañó a su hija durante una de las experiencias más difíciles que relató sobre su infancia.

En redes sociales, Suhey Cipriani recibió numerosos mensajes de sus seguidores tras el matrimonio de su padre. “Muchas felicidades a tu daddy, estás bendecida de tener un gran padre. Todos los buenos deseos para él, para ti y para toda tu familia” y “Qué bellas fotos, felicidades. Muy linda familia, tu padre se ve todo un caballero, bendiciones”, fueron algunos de los comentarios.

El conmovedor momento que pasó Suheyn Cipriani con su padre en 'EVDLV'

Suheyn Cipriani y su padre aparecieron por primera vez en el programa ‘El valor de la verdad’, en agosto de 2024. Durante la participación de la modelo, la modelo se quebró al escuchar por primera vez los difíciles episodios que su hija vivió en su infancia, los cuales desconocía por completo hasta ese momento.

“Si me acerco, me voy a romper en pedazos”, confesó entre lágrimas, momentos antes de animarse a abrazar a su hija frente a cámaras. La joven, quien ganó 20 mil soles al responder 18 preguntas sobre su vida, intentó consolarlo diciéndole: “No llores, pa, ya lo superé. Ya estoy bien. Te amo mucho, eres un gran papá”.

