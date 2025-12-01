Influencers Coco y Karen comparten su dolor tras la pérdida de su bebé: "Papá y mamá te aman demasiado"

El francés Corentin Lefebvre, conocido en redes sociales como ‘Coco’, compartió junto a su esposa peruana, Caren Alegría, un mensaje sobre la dolorosa pérdida de su bebé. La pareja de creadores de contenido, acostumbrada a hacer reír con sus ocurrencias, mostró su lado más íntimo al confesar que aún lidian con el dolor por esta pérdida, por lo que recibieron una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores.

En su mensaje, la pareja compartió fotos y videos del emotivo momento en que descubrieron que serían padres, así como un texto dedicado a despedirse del bebé que perdieron durante el embarazo: "A nuestro angelito quiero decirle que siempre estarás en nuestros corazones, papá y ama te aman demasiado y que en ese poco tiempo que nos acompañaste nos hiciste muy felices", se lee en su publicación por Instagram.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD

Coco y Karen dejan conmovedor mensaje por la pérdida de su bebé

La pareja de esposos, conocida en redes sociales por compartir sus choques culturales, publicó una serie de imágenes que incluían la ecografía de su bebé, la prueba de embarazo y momentos íntimos captados cuando se enteraron de la llegada de su primer hijo. Ambos recordaron lo especial que fue esa etapa tras haber contraído matrimonio, pero también revivieron el difícil episodio que enfrentaron cuando el embarazo de Caren no prosperó.

En un mensaje conmovedor, los creadores de contenido expresaron el profundo dolor que aún sienten por la pérdida. “Siempre te extrañaremos. Un día como hoy deberíamos saber el se** de nuestro bebé, pero Dios tenía otros planes para nosotros; solo queda recordar con estas fotos lo felices que fuimos cuando supimos de su llegada. Y aunque ya hayan pasado meses de su partida, siempre pensamos en nuestro angelito; el dolor de una pérdida es indescriptible y solo queda vivir con ese dolor”, se lee en la publicación.

Influencer Caren comparte emotivo mensaje tras compartir pérdida de su bebé

Conmovida por las palabras de apoyo que recibió tras compartir su experiencia, la tiktoker publicó un extenso mensaje en redes sociales para agradecer la solidaridad de sus seguidores. La creadora de contenido destacó que miles de mujeres atraviesan pérdidas gestacionales y que, pese a lo frecuente que pueden ser, muchas callan su dolor por miedo o por sentirse culpables.

En su mensaje, buscó brindar contención a quienes han pasado por situaciones similares. “Quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirme para contarme su historia. La pérdida gestacional es más común de lo que uno cree, pero es un tema tabú que muchas esconden y sufren en silencio (…) No hay que culparse, eso nos pasa a muchas y no es porque estemos mal ni porque sea nuestra culpa, simplemente pasa (…) Solo espero que al compartir esta parte de nuestra historia se sientan acompañadas, recuerden que no están solas, las abrazo y quiero recordarles lo fuertes que son”, se lee en su historia de Instagram.