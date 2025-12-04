HOYSuscripcion LR Focus

Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

A sus 17 años, Luciana Martín Arias fue coronada en destacado concurso de belleza y viajará a El Salvador para representar al país en el Mesoamérica International 2026.

Hija de Dayron y Anelhí representará al Perú en el Miss Mesoamerica International. Foto: composición LR/difusión
Hija de Dayron y Anelhí representará al Perú en el Miss Mesoamerica International. Foto: composición LR/difusión

Luciana Martín Arias, hija de Dayron Martín y Anelhí Arias, fue coronada como Petite Mesoamérica Perú 2026, título que obtuvo a sus 17 años. La joven modelo fue presentada oficialmente el 3 de noviembre como una de las representantes peruanas que viajarán al Mesoamérica International 2026, evento que se realizará en marzo en El Salvador. “Prometo dar lo mejor de mí y mostrar al mundo la fortaleza, belleza y esencia del Perú”, expresó emocionada en sus redes sociales.

Durante la ceremonia, la modelo estuvo acompañada por su padre, quien se mostró orgulloso de este nuevo logro en la carrera de su hija. Además, recibió el reconocimiento de Jessica Newton, directora del Miss Perú, quien le brindó consejos clave para su participación internacional.

Luciana Mártin Arias representará al Perú en certamen internacional

Luciana Martín asumirá el reto de representar al país en el prestigioso Mesoamérica International 2026, certamen que se celebrará en El Salvador y viajará junto con la delegación que incluye a sus compañeras que ganaron los siguientes títulos:

  • Miss Mesoamérica Perú: Natalia Calmell del Solar
  • Teen Mesoamérica Perú: Arantza Vásquez Ríos
  • Señora Mesoamérica Perú: Alejandra Aguinaga

Luciana también destacó el consejo que recibió de Jessica Newton, directora del Miss Perú, quien le recomendó mantener su esencia y seguridad en cada presentación. “Jessica me dijo que siempre tenga la actitud que tengo porque soy muy feliz, que saque mi personalidad. Eso es lo que voy a hacer”, comentó en una breve entrevista para Instarándula.

Anelhí Arias le dedica emotivas palabras a su hija tras ganar concurso de belleza

La victoria de Luciana no solo generó orgullo en su padre, sino también una profunda emoción en su madre, Anelhí Arias, quien le dedicó un mensaje lleno de cariño y admiración. “Verte cumplir tus sueños me llena el alma. Tu esfuerzo, tu valentía y tu corazón te llevaron hasta esta corona”, escribió la exvedette.

La madre de la joven también agradeció poder acompañarla en cada paso de su proceso, reconociendo el compromiso y disciplina que Luciana ha demostrado en su corta pero prometedora carrera. “Nunca te rindes y siempre iluminas mi vida con tu luz. Te amo, mi reina. Siempre estaré a tu lado”, finalizó.

