Espectáculos

Sebastián Lizarzaburu, el ‘Hombre roca’, se corona campeón en importante competencia de fisicoculturismo en Perú: "Estuvimos brutales"

Sebastián Lizarzaburu celebró su regreso a las competencias tras imponerse en el NPC Arequipa Súper Show, donde ganó su categoría y el título absoluto. Sin embargo, adelantó que ya se prepara para su próximo desafío en Argentina.

Sebastián Lizarzaburu ganó medalla en competencia de fisicoculturismo. Foto: composición LR/difusión
Sebastián Lizarzaburu ganó medalla en competencia de fisicoculturismo. Foto: composición LR/difusión

Sebastián Lizarzaburu, conocido como el ‘Hombre Roca’, se consagró campeón en el NPC Arequipa Súper Show, una de las competencias de fisicoculturismo más importantes. El exchico reality participó el pasado 30 de noviembre y sorprendió al ganar su categoría y luego obtener el título absoluto del evento. “Ganamos categoría y ganamos absoluto… Medallas y trofeo a casa”, celebró emocionado en redes sociales tras su victoria.

El deportista peruano, de 33 años, compartió imágenes de la entrega de su trofeo. Esta competencia marcó su regreso oficial al circuito tras casi un año sin subir a la tarima. “La condición y físico que logramos fue brutal, a pesar de que no es aún el prime”, comentó el atleta, destacando su progreso físico y la disciplina que lo llevó al podio.

PUEDES VER: Exestrella de ‘Esto es Guerra’ revela detalle sorprendente de su pasado: 'Jugué para la selección peruana'

lr.pe

Sebastián Lizarzaburu gana competencia de fisicoculturismo y agradece por el apoyo a sus seguidores

El triunfo de la expareja de Andrea San Martín comenzó al imponerse en su categoría E - Men’s Physique, lo que le permitió competir por el título absoluto frente a los ganadores de todas las divisiones. Su desempeño lo llevó a coronarse como campeón overall del NPC Arequipa Súper Show, un logro que incluso fue destacado por la organización del evento: “Sebastián Lizarzaburu hizo su debut oficial en la NPC Perú coronándose como Campeón Overall de la categoría Men’s Physique”.

A través de su cuenta de Instagram, el 'Hombre roca' agradeció el apoyo recibido: “Gracias por tanto cariño, mensajes de aliento y buenas vibras. Ustedes son mi combustible para dar ese extra y sacar lo mejor de mí”, escribió emocionado, acompañado de fotografías luciendo su trofeo y medallas.

PUEDES VER: Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: 'Necesita mi atención'

lr.pe

'Hombre roca' se prepara para su siguiente competencia en Argentina

Tras su triunfo en Arequipa, el fisicoculturista anunció que ya se encuentra preparando su participación en una próxima competencia Procart Argentina, el cual se realizará el 6 y 7 de diciembre. En sus historias de Instagram, mostró detalles de su estricta rutina diaria, incluyendo su dieta, entrenamientos y organización personal para mantener su nivel competitivo.

“No me puedo descuidar con la dieta”, afirmó el deportista tras revelar su dieta estricta que retomó luego de su victoria en Arequipa. Sin embargo, el exchico reality afirmó que no se detendrá hasta consolidarse como uno de los fisicoculturistas más destacados del país.

