Magaly Medina expone a Laura Spoya y revela la confesión que le hizo sobre el fin de su relación con Brian Rullán

La conductora reveló la conversación privada que tuvo con Laura Spoya, en el que ella reconoció estar agotada de sostener sola a su familia y de intentar sacar adelante a Brian Rullán durante su matrimonio.

Laura Spoya y Brian Rullán tienen 2 hijos. Foto: composición LR/difusión/ATV
En su programa, 'Magaly TV, la firme', la conductora reveló una confesión privada que Laura Spoya le hizo acerca del motivo que habría terminado con su matrimonio de más de ocho años con su esposo, Brian Rullán. Según la popular 'Urraca', esta confidencia se dio “off the record” antes de que la modelo anunciara oficialmente su separación, y habría sido determinante en el quiebre de su relación. “Ella me dijo que ya no daba más”, afirmó Medina.

Tras exponer los chats de Brian Rullán, en los que el empresario mexicano mostraba supuestos celos hacia Laura Spoya, la 'Urraca' reveló que la razón de la ruptura habría sido por un desgaste emocional acumulado que la conductora de 'La manada' ya no estaba dispuesta a soportar. “Me cansé de ser la única que trabaje, la que chambee, la que se mate trayendo la plata a la casa”, citó Magaly sobre lo que la exreina de belleza le dijo.

Magaly revela la confesión que le hizo Laura Spoya sobre Brian Rullán

Durante la emisión del programa, Magaly Medina explicó que Laura Spoya le había compartido su frustración por cargar sola con la responsabilidad económica de su familia. La modelo le habría expresado que se sentía exhausta de ser el “motor” del hogar que formó junto a Brian Rullán, con quien tiene dos hijos. “Me cansé de tratar de sacarlo a él adelante”, fue la frase que Medina destacó.

La conductora también aseguró que había sido testigo del esfuerzo constante de Spoya cuando vivía en Acapulco, México. Recordó que, durante esa etapa, la creadora de contenido trabajaba arduamente en redes sociales para sostener a su familia. “Yo la he visto dedicándose a las redes sociales con un ahínco muy fuerte… cocinaba, hacía comedias, raps, se inventaba cosas para crecer”, declaró la periodista, señalando que incluso visitó la vivienda donde la pareja residía.

Para Magaly Medina, el desgaste emocional y la pérdida de admiración hacia su esposo habrían marcado el punto final del matrimonio. “Uno deja de admirar y se decepciona de personas así”, expresó tajante la popular ‘Urraca’, dejando claro que, según lo que Laura Spoya le confió, la ruptura no fue repentina, sino el resultado de una carga que ella ya no estaba dispuesta a seguir soportando.

Magaly critica a Brian Rullán por su actitud

La conductora de televisión cuestionó la actitud de Brian Rullán al no emprender un negocio en Lima tras confesar que quiere luchar por sus hijos. "La persona que realmente es un negociante y que tiene la plata para hacer un negocio porque dice que quiere quedarse en Perú por sus hijos, agarras y pones tu taquería, pones, vas, alquilas un local y ya", confesó.

Además, la popular 'Urraca' se refirió a la supuesta molestia del esposo de Laura Spoya cuando en una entrevista anterior le recordó que los negocios que tiene en México son de su papá. "Él casi se ofendió cuando le dije que el dueño de todos sus locales era su padre, porque digo, si tú eres dueño de tantos locales, entonces acá, por qué hace, no sé cuánto tiempo le escuchamos diciendo que quiere emprender un negocio y hasta ahora no ha emprendido nada", afirmó.

