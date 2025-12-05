El escándalo en torno a la separación de Laura Spoya sigue creciendo, y esta vez el protagonista es su expareja, Brian Rullán. En la reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', el programa difundió una serie de chats que dejan en evidencia al empresario mexicano, pese a que él había negado cualquier comunicación con los reporteros de la 'Urraca'. Sin embargo, las contradicciones lo delataron y la propia Magaly Medina no tardó en resaltarlas en vivo.

En los mensajes, Rullán aseguraba que la ex Miss Perú había cambiado radicalmente debido a la influencia de su entorno. "La gente que le dice qué hacer. Ya no es la Laura que conoces", escribió a uno de los miembros del equipo periodístico. Pero las revelaciones no terminaron ahí. En otro fragmento, el empresario insistió en que Spoya estaba siendo manipulada: “Es otra mujer, no la reconozco. Bro, está mal aconsejada. No sé qué le pasó a mi Laurita. Me la envenenaron cada vez peor. Entre la suegra y sus amigas”.

Magaly expone chat donde Brian Rullán cuenta detalles sobre su relación con Laura Spoya

“Bro se volvió una falsa. Hay algo de paz, pero no como ella dice. Solo porque soy madura, hay paz”, comentó. Luego, la criticó por haber dejado al único hombre que, según afirma, la cuidaría y defendería toda su vida: “Dejó al único hombre que la cuidará y defenderá toda su vida, y que siempre buscaría lo mejor para ella. Ahí está su ‘manada’ y su ‘mi familia’. Jajajaja”. Así se lee en los mensajes sobre su separación de la exreina de belleza, quien prefirió quedarse con sus amigos del programa de YouTube.

Asimismo, entre sus propios relatos, el empresario mexicano también mencionó que le incomodó cuando Laura Spoya asistió a un concierto de Marc Anthony junto con Gerardo Pe. “Desde que ella entró ahí se fue a la ..., peor, ya ni comunicación (...) Me tuve que tragar esa... Yo nunca haría eso y menos tan rápido”, se lee en los mensajes.