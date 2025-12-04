HOYSuscripcion LR Focus

Brian Rullán confronta en vivo a Magaly Medina por insinuar que Laura Spoya "paraba la olla" en su hogar: "Ustedes con sus cuentos"

Magaly Medina no dudó en revelarle a Brian Rullán las confesiones que le habría hecho Laura Spoya, entre ellas que estaba cansada de ser "el único sustento de casa". El empresario reaccionó de manera tajante.

Brian Rullán, expareja de Laura Spoya, apareció en el programa de Magaly Medina el 3 de diciembre.
Brian Rullán, expareja de Laura Spoya, apareció en el programa de Magaly Medina el 3 de diciembre.

Brian Rullán, expareja de Laura Spoya, protagonizó un momento incómodo durante su participación en el set de 'Magaly TV, la firme'. Lo que inicialmente se presentó como una demostración de la preparación de tacos —actividad vinculada a los negocios que actualmente impulsa— derivó en una entrevista con preguntas de carácter personal formuladas por Magaly Medina.

Durante uno de los temas abordados, la popular 'Urraca' afirmó que Laura le había confesado, antes de anunciar oficialmente el fin de su matrimonio, que ella "paraba la olla" en su hogar y que ya estaba cansada de ser el único sustento. Ante ello, Rullán no dudó en reaccionar de manera tajante, poniendo en duda las palabras de la periodista de espectáculos.

Jefferson Farfán deja en shock a conductores de 'La manada' al revelar el excesivo costo de su outfit

Magaly asegura a Brian Rullán que Laura Spoya confesó que ella "paraba la olla" en su hogar

Todo comenzó cuando Magaly aprovechó la presencia de Brian Rullán para realizar preguntas personales, entre ellas si pensaba vivir en Lima. El empresario reaccionó con ironía y cuestionó la información que la conductora manejaba. "¿Cómo me voy a quedar aquí con todo lo que tengo en Acapulco, lo que según tú es de mi papá? ¿Quién te pasó esa información mala? ¿Quieres apostar? ¿Qué quieres perder?", declaró.

Ante ello, la 'Urraca' sostuvo que había conversado previamente con Laura Spoya, pero Rullán negó tajantemente que la modelo le hubiera hecho tal comentario. Fue entonces cuando la periodista lanzó una afirmación más polémica: "Ella lo que dijo fue que tú estabas acá, que ella hace bastante tiempo 'paraba la olla' en su casa". Al pedirle una aclaración sobre el término, Medina explicó que se refería a mantener económicamente la casa, lo que provocó la risa del mexicano. "Ay, ustedes con sus cuentos", declaró.

Esposo de Laura Spoya habla por primera vez de su ruptura y confiesa qué tipo de relación llevan: Es lo más importante para los niños

Brian Rullán confronta en vivo a Magaly por insinuar que Laura Spoya mantenía económicamente su hogar

Sin embargo, Magaly no se quedó en silencio y reafirmó la veracidad de su afirmación, revelando más detalles de lo que —según ella— Laura Spoya le habría confiado en una entrevista para su podcast antes de la separación: "No es un cuento. (Ella) dijo: 'Yo vengo pensando esto hace mucho tiempo, pero ya me cansé de ser el único sustento de mi casa porque me mato trabajando'". La periodista añadió que la modelo no hizo pública esa situación porque se acercaba la Navidad y quería que sus hijos tuvieran una celebración tranquila.

Tras escuchar estas palabras, Brian Rullán restó importancia al comentario y respondió: "Si tú quieres creer eso, adelante". Ante la insistencia de Medina, el empresario optó por cerrar el tema, señalando que era algo que debía aclararse directamente con Spoya. Además, recordó que antes del huracán en México que afectó sus negocios, contaba con 13 negocios vinculados al entretenimiento.

