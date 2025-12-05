HOYSuscripcion LR Focus

Difunden chats de Brian Rullán culpando a colegas de Laura Spoya por su ruptura: "No me da a respetar"

El programa de Magaly reveló chats en el que Brian Rullán afirma que la Laura Spoya cambió desde que ingresó al podcast y que sus amigos influyeron negativamente en la relación con la modelo.

Brian Rullán y Laura Spoya en nueva polémica. Foto: composición LR/ATV

'Magaly TV, la firme' difundió los chats que el equipo del programa mantuvo con Brian Rullán, esposo de Laura Spoya, en los que el empresario mexicano señala que actitudes de los compañeros de la conductora, integrantes del pódcast 'La manada', influyeron negativamente en su relación con la exreina de belleza, pese a que ocurrió después del anuncio de su separación.

En los mensajes, enviados entre julio y septiembre de 2025, el mexicano sostiene en las conversaciones que Laura Spoya habría cambiado desde que ingresó como conductora al pódcast, que en ese entonces llevaba por nombre 'Good Time'. "Si ella permite faltas de respeto... y no me da a respetar, pues ¿qué dice eso de ella?”, se lee en el chat.

Magaly Medina enfrenta a Brian Rullán tras supuestas revelaciones a su chofer sobre infidelidades de Laura Spoya, pero mexicano se defiende

Brian Rullán revela actitudes de Laura Spoya y sus amigos que afectaron su relación

En los chats presentados por 'Magaly TV, la firme', Brian Rullán detalla actitudes que, según él, afectaron su relación con Laura Spoya. Asegura que recibió “faltas de respeto” ocasionadas por las bromas y confianza entre la conductora y sus compañeros del pódcast. “Yo no soy un pend*** y a mí se me respeta y a mi mujer también", afirmó al referirse especialmente a la conducta de Gerardo Pe y la actitud permisiva de la modelo.

“Dejó al único hombre que la cuidará y defenderá toda su vida, y que siempre solo buscaría lo mejor para ella. Ahí está su 'manada' y su "mi familia. Jajajaja", se lee en los mensajes sobre su separación con la exreina de belleza al preferir a sus amigos del programa de YouTube.

El empresario mexicano también mencionó que le incomodó cuando Laura Spoya asistió a un concierto de Marc Anthony junto con Gerardo Pe. “Desde que ella entró ahí se fue a la mier**, peor, ya ni comunicación (...) Me tuve que tragar esa mier**. Yo nunca haría eso y menos tan rápido”, se lee en los mensajes.

PUEDES VER: Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

Los mensajes también muestran el disgusto del empresario por publicaciones de la conductora en redes sociales, donde aparecía en situaciones de confianza con sus compañeros. “Yo tengo que tolerar a Laura subiendo cosas con hombres 'colegas de trabajo', y diciendo TKM a su productor acostado en las piernas de Lau. Pero las cosas que publica Lau sí son comprometedoras. Lo mío, no jajjaja. Se pasaron. Y lo que hace Abner peor aún”, añadió.

Incluso reveló que no fue invitado al cumpleaños de la modelo en julio de este año y que ella evitaba presentarle a su círculo de sus amistades: “No me acerca a sus nuevos amigos. Ella sigue en su papel de estrella".

