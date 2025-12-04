HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina enfrenta a Brian Rullán tras supuestas revelaciones a su chofer sobre infidelidades de Laura Spoya, pero mexicano se defiende

En pleno programa en vivo con Brian Rullán, Magaly Medina afirmó que él le había confesado al chofer del programa que Laura Spoya le había engañado varias veces. El empresario se mostró sorprendido.

Brian Rullán se presentó en programa de Magaly Medina seis meses después de su separación de Laura Spoya.
Brian Rullán se presentó en programa de Magaly Medina seis meses después de su separación de Laura Spoya. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

La participación de Brian Rullán en 'Magaly TV, la firme' estuvo marcada por la tensión. El empresario mexicano no solo confrontó a Magaly Medina por insinuar que Laura Spoya sostenía económicamente el hogar durante su matrimonio, sino que además la conductora lo puso en aprietos al afirmar que, camino al programa, él le habría confesado a su chofer que la exMiss Perú lo engañó en más de una ocasión.

Según Medina, el conductor —a quien calificó como un hombre respetable— le transmitió a ella y a su productor lo que Rullán le habría dicho, pese a no conocerlo previamente. Para la periodista, esas afirmaciones representaban una falta de respeto hacia su expareja y madre de sus dos hijos; sin embargo, el empresario se defendió de la acusación.

PUEDES VER: Brian Rullán confronta en vivo a Magaly Medina por insinuar que Laura Spoya paraba la olla en su hogar: Ustedes con sus cuentos

lr.pe

Magaly enfrenta a Brian Rullán tras supuestas revelaciones a su chofer sobre infidelidades de Laura Spoya

La situación se produjo cuando Magaly Medina, tras ser confrontada por Brian Rullán, cambió de tema mientras el empresario continuaba preparando tacos en vivo, actividad para la que había sido invitado al set de 'Magaly TV, la firme'. En ese momento, la conductora lanzó sin filtros: "Hoy que te mandamos un chofer que vino contigo, él nos dice a mi productor y a mí que tú venías haciéndole una serie de confesiones; por ejemplo, que tu expareja, Laura, te había engañado varias veces".

Las palabras sorprendieron al mexicano, quien indignado cuestionó cuándo habría dicho eso. Medina sostuvo que la supuesta confidencia se produjo durante el traslado al programa. Rullán negó tajantemente haber hecho tal afirmación, pero la periodista insistió: "¿Cómo Brian Rullán puede decirle a un desconocido esas cosas? Si a un señor chofer de nuestro programa le dice esos comentarios, qué será…".

PUEDES VER: Esposo de Laura Spoya habla por primera vez de su ruptura y confiesa qué tipo de relación llevan: Es lo más importante para los niños

lr.pe

Brian Rullán niega que su expareja Laura Spoya le haya engañado

En ese contexto, Brian Rullán no dudó en aclarar las supuestas acusaciones de infidelidad por parte de Spoya, con quien mantuvo una relación de ocho años. "Laura nunca me ha engañado", respondió con firmeza. Sin embargo, su postura no convenció a Magaly, quien le cuestionó: "¿Entonces por qué le comentas eso a los extraños? ¿No te parece una falta de respeto para la madre de tus hijos?".

El empresario insistió en que nunca había realizado tales declaraciones, mientras que Medina, con humor, comentó: "Todo porque el señor chofer, pobrecito, no sabe cómo grabar en su celular". Pese a ello, la conductora defendió al trabajador, a quien calificó como un "señor respetable", asegurando: "Yo le creo". Rullán reiteró su negativa y la 'Urraca' le recordó: "Cuando estaban recién separados escribías a los reporteros, les contabas una serie de cosas y les prohibías que publicaran. Cuando uno le cuenta algo a un reportero, como una vez te dije, te tienes que hacer cargo, porque los reporteros no somos sacerdotes".

Finalmente, tras cerrar el tema y con los tacos listos, Rullán invitó a la periodista a probar el platillo. Aunque ella se negó, indicando que comía a las 7.00 p. m., le ofreció la degustación a otros miembros de su staff.

