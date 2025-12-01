La televisión guatemalteca está de luto tras la muerte de Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca Guate y exreina de belleza, quien falleció el viernes 28 de noviembre a los 28 años luego de enfrentar una dolorosa y prolongada batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por la propia cadena, que expresó un emotivo mensaje en redes sociales: “Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros”.

“Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella. Gracias, Raquel, por regalarnos tu brillo. Tu legado vivirá siempre entre nosotros”, agregó la televisora que también dedicó un emotivo homenaje.

Exreina de belleza recibió sentido homenaje. Foto: difusión

Raquel Escalante falleció tras luchar contra el cáncer y recibe emotiva despedida

El sábado, TV Azteca Guate rindió un homenaje especial a Raquel Escalante con la presencia de figuras e invitados del medio. Uno de los momentos más conmovedores lo protagonizó Ana Gabriela Villanueva, Miss Universo Guatemala 2024, quien entre lágrimas entregó su corona en memoria de su amiga, honrando su trayectoria y la profunda conexión que tenían.

El domingo 30 de noviembre, familiares, colegas, amigos y seguidores acompañaron su despedida final en San José de Barberena, Santa Rosa. En un gesto simbólico y profundamente emotivo, su familia colocó sobre el ataúd las bandas y coronas de los certámenes en los que Raquel participó, recordando así los logros y la huella que dejó en el mundo de la belleza y la televisión guatemalteca.

En su última publicación en redes, compartida en abril, dejó un mensaje que hoy cobra un valor especial: “Soy una mujer que ha vivido dolor, que ha enfrentado miedo y que, aún así, elige seguir brillando. (…) Que sea un recordatorio de que tú también puedes levantarte, una y otra vez”.

¿Quién fue Raquel Escalante, la exreina de belleza que falleció a los 28 años?

Raquel Escalante nació en 1997 y destacó desde temprana edad en los concursos de belleza. Fue cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017 y representó a Guatemala en Miss Tourism World, realizado en China. En 2021 alcanzó uno de sus mayores reconocimientos al ser coronada Miss Guatemala Intercontinental, lo que la llevó a competir en Egipto, donde logró posicionarse en el Top 20 entre participantes de más de 70 países.

Según una campaña de GoFundMe creada por su familia, la conductora de televisión inició su lucha contra el cáncer en febrero de 2024. En enero de este año, cuando la enfermedad avanzó rápidamente, solicitó apoyo a sus seguidores para costear sus tratamientos, gesto que conmovió profundamente a su audiencia.