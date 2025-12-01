HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Indignante: Defensoría del Pueblo pide liberación de Urresti | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

La exreina de belleza falleció a los 28 años tras una dura batalla contra el cáncer, y fue despedida entre emotivos homenajes de sus familiares, colegas y seguidores que resaltaron su fuerza y legado.

Exreina de belleza Raquel Escalante. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Exreina de belleza Raquel Escalante. Foto: composición LR/difusión/Instagram

La televisión guatemalteca está de luto tras la muerte de Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca Guate y exreina de belleza, quien falleció el viernes 28 de noviembre a los 28 años luego de enfrentar una dolorosa y prolongada batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por la propia cadena, que expresó un emotivo mensaje en redes sociales: “Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros”.

“Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella. Gracias, Raquel, por regalarnos tu brillo. Tu legado vivirá siempre entre nosotros”, agregó la televisora que también dedicó un emotivo homenaje.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD
Exreina de belleza recibió sentido homenaje. Foto: difusión

Exreina de belleza recibió sentido homenaje. Foto: difusión

PUEDES VER: ¡Reina absoluta! Catalina Duque se coronó como Miss International 2025 en Tokio y le da el triunfo a Colombia

lr.pe

Raquel Escalante falleció tras luchar contra el cáncer y recibe emotiva despedida

El sábado, TV Azteca Guate rindió un homenaje especial a Raquel Escalante con la presencia de figuras e invitados del medio. Uno de los momentos más conmovedores lo protagonizó Ana Gabriela Villanueva, Miss Universo Guatemala 2024, quien entre lágrimas entregó su corona en memoria de su amiga, honrando su trayectoria y la profunda conexión que tenían.

El domingo 30 de noviembre, familiares, colegas, amigos y seguidores acompañaron su despedida final en San José de Barberena, Santa Rosa. En un gesto simbólico y profundamente emotivo, su familia colocó sobre el ataúd las bandas y coronas de los certámenes en los que Raquel participó, recordando así los logros y la huella que dejó en el mundo de la belleza y la televisión guatemalteca.

En su última publicación en redes, compartida en abril, dejó un mensaje que hoy cobra un valor especial: “Soy una mujer que ha vivido dolor, que ha enfrentado miedo y que, aún así, elige seguir brillando. (…) Que sea un recordatorio de que tú también puedes levantarte, una y otra vez”.

PUEDES VER: Cuándo es la final del Miss Venezuela 2025: fecha, candidatas y canal de transmisión del certamen de belleza

lr.pe

¿Quién fue Raquel Escalante, la exreina de belleza que falleció a los 28 años?

Raquel Escalante nació en 1997 y destacó desde temprana edad en los concursos de belleza. Fue cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017 y representó a Guatemala en Miss Tourism World, realizado en China. En 2021 alcanzó uno de sus mayores reconocimientos al ser coronada Miss Guatemala Intercontinental, lo que la llevó a competir en Egipto, donde logró posicionarse en el Top 20 entre participantes de más de 70 países.

Según una campaña de GoFundMe creada por su familia, la conductora de televisión inició su lucha contra el cáncer en febrero de 2024. En enero de este año, cuando la enfermedad avanzó rápidamente, solicitó apoyo a sus seguidores para costear sus tratamientos, gesto que conmovió profundamente a su audiencia.

Notas relacionadas
Javier Masías genera polémica por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

Javier Masías genera polémica por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

LEER MÁS
Samantha Batallanos presume exclusivo penthouse luego de ser tildada como interesada por Álvaro Rod: "Con vista al Golf de San Isidro"

Samantha Batallanos presume exclusivo penthouse luego de ser tildada como interesada por Álvaro Rod: "Con vista al Golf de San Isidro"

LEER MÁS
Periodista Ely Yutronic se convierte en madre por primera vez a los 38 años y comparte tierno mensaje: "Sanita y feliz"

Periodista Ely Yutronic se convierte en madre por primera vez a los 38 años y comparte tierno mensaje: "Sanita y feliz"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

LEER MÁS
Javier Masías genera polémica por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

Javier Masías genera polémica por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

LEER MÁS
Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, queda emocionado tras verla bailar cumbia y usuarios reaccionan: "Muy enamorado"

Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, queda emocionado tras verla bailar cumbia y usuarios reaccionan: "Muy enamorado"

LEER MÁS
Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

LEER MÁS
Mariella Zanetti se conmueve al acompañar a su hija Gamille Ode durante su trabajo en una aerolínea internacional

Mariella Zanetti se conmueve al acompañar a su hija Gamille Ode durante su trabajo en una aerolínea internacional

LEER MÁS
Magaly Medina presume de ser la madrina de La Bella Luz y le saca pica a Christian Cueva: “¿Cómo te quedó el ojo?”

Magaly Medina presume de ser la madrina de La Bella Luz y le saca pica a Christian Cueva: “¿Cómo te quedó el ojo?”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025