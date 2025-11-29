HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Periodista Ely Yutronic se convierte en madre por primera vez a los 38 años y comparte tierno mensaje: "Sanita y feliz"

La periodista de ATV celebra la llegada de su primera hija, compartiendo tiernas fotos y un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Ely Yutronic dio a luz a una niña. Foto: composición LR/Instagram
Ely Yutronic dio a luz a una niña. Foto: composición LR/Instagram

La periodista Ely Yutronic se convirtió en madre por primera vez tras dar a luz a su hija Luna el 29 de noviembre. La conductora de 'ATV Noticias Edición Central' compartió a través de su cuenta personal de Instagram fotos de su bebé y un emotivo mensaje tras el nacimiento de su bebé a sus 38 años.

Colegas y compañeras de trabajo de la periodista, como Mávila Huertas, Pamela Vértiz y Pilar Higashi, la felicitaron por esta nueva etapa enfocada en su maternidad.

Publicación de Ely Yutronic. Foto: captura/Instagram

Publicación de Ely Yutronic. Foto: captura/Instagram

Ely Yutronic comparte mensaje tras convertirse en madre

La publicación de la periodista en Instagram publicó un tierno mensaje por la llegada de su bebé: “¡Hola amigos! Ya llegué a este mundo, estoy muy sanita y feliz. Pesé 3.600 kg y 50 cm de largo. Les mando muchos besos a todos mis tíos que siempre preguntan por mí”, se lee en el post que acompañó la tierna fotografía en la que Ely Yutronic aparece recostada en la cama clínica con su hija en brazos.

Días atrás, la conductora de ATV anunció su alejamiento del noticiero para esperar la llegada de su bebé. Tras su recuperación, la periodista retomaría progresivamente sus labores en su programa.

“Gracias por acompañarnos en cada pasito que hemos dado en todos estos meses y también, a través de mi historia, demostrar que muchas madres sí tenemos buena salud, podemos seguir trabajando, estudiando, siendo profesionales o emprendedoras, lo que ustedes quieran y con mucho más ahínco por sus hijos”, escribió la periodista.

Usuarios en redes felicitan a Ely Yutronic por el nacimiento de su hija

La noticia de la llegada de la hija de Ely Yutronic generó una gran reacción en redes sociales. Sus seguidores se volcaron a felicitarla, y colegas del medio como Mávila Huertas, Pamela Vértiz y Pilar Higashi también compartieron mensajes de alegría y emoción.

“Bienvenida, Luna”, escribió Huertas junto a un corazón, mientras Higashi comentó: “Ely querida, muchas felicidades y que la bella Luna te dé más bendiciones. Qué hermosura”. Pamela Vértiz añadió: “Ely, cuánta dicha. Luna llegó a iluminar tus días con una felicidad única, especial, hermosa. Felicidades”.

