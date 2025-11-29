Cuándo es la final del Miss Venezuela 2025: fecha, candidatas y canal de transmisión del certamen de belleza
El Miss Universe Venezuela 2025 se celebrará el próximo jueves 4 de diciembre en Caracas. La gala promete ser inolvidable, con la conducción de Maite Delgado y un homenaje a Rubby Pérez.
- ¿Quién es Kelin Rivera Kroll? Edad, estatura y perfil de la candidata peruana al Miss Cosmo 2025
- ¡Reina absoluta! Catalina Duque se coronó como Miss International 2025 en Tokio y le da el triunfo a Colombia
A pocos días de celebrarse la gran final de la 73° edición del Miss Universo Venezuela 2025, certamen que coronará a la nueva representante del país con la costa más larga del mar Caribe ya genera expectativas. La gala se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre, desde las 7:00 p.m. (hora peruana). En esta edición se conocerá a la sucesora de Stephany Abasali, y la transmisión llegará a través del estudio 1 de Venevisión.
PUEDES VER: ¿Quien ganó el Miss Universo 2025?: Ella es la flamante sucesora de Victoria Kjaer Theilvig
¿A qué hora y dónde se realizará el Miss Universo Venezuela 2025?
La etapa final del Miss Venezuela 2025, donde participan más de 20 candidatas, se realizará el jueves 4 de diciembre en el Centro Comercial Líder, ubicado en La California, Caracas.
TE RECOMENDAMOS
CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
La ceremonia iniciará a las 7:00 p.m. (hora peruana) y promete ser una noche inolvidable. La conducción estará a cargo de Maite Delgado. El show musical incluirá un homenaje a Ruby Pérez y artistas urbanos como Jeeiph y Manira.
PUEDES VER: Karla Bacigalupo expone irregularidades en la organización Miss Universo tras perder el certamen: 'Me duele profundamente'
¿Dónde ver la transmisión del Miss Universo Venezuela 2025?
La transmisión estará disponible en vivo a través de la señal abierta de Venevisión. Además, el evento se podrá seguir en el canal oficial de YouTube de Miss Venezuela y Venevisión Play.
¿Cómo ver el Miss Universo Venezuela 2025 por Venevisión Playe en vivo?
Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet.
Si te encuentras en el extranjero, posiblemente necesites una VPN legal para poder ver la transmisión completa y sin interrupción de Venevisión.
¿Quiénes serán los jurados del Miss Universo Venezuela 2025?
La responsabilidad de evaluar a las candidatas recae sobre un jurado integrado por figuras icónicas: Sthefany Gutiérrez (Miss Venezuela 2017), Osmariel Villalobos, Luiseth Materán (Miss Universe Venezuela 2021), Thalía Olvino (Miss Venezuela 2019) y Mariana Jiménez (Miss Venezuela 2014), a ellas se sumaron Milagros Zambrano, directora de Información de Venevisión y Verónica Rodríguez de Guruceaga, presidente del centro Gandhi Venezuela.