Johanna San Miguel protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión peruana cuando hizo una polémica comparación entre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez en medio de la situación vinculada a Javier Carmona en 2009. Este 2026, más de 15 años después de aquel suceso, Tula finalmente 'confrontó' a la recordada 'Queca' en un video que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

En el contenido, Rodríguez no duda en encarar a Johanna por sus palabras e incluso llega a involucrar a Katia Palma, quien tomó el lugar de San Miguel luego de que esta última dejara la conducción del reality 'Esto es guerra' para enfocarse en otros proyectos.

Tula Rodríguez 'confronta' a Johanna San Miguel por comparación con Gisela Valcárcel

Todo ocurrió en un video de TikTok, en el que Johanna San Miguel reapareció recreando su etapa como conductora de 'América Espectáculos'. Al inicio del clip, se dirige a su público y anuncia que hablará sobre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez. Tal como sucedió en 2009, al mencionar a la 'Señito', levantó las manos hacia arriba y, al referirse a Tula, las dirigió hacia abajo, gesto que en su momento fue interpretado como una forma de minimización.

Lo que nadie esperaba es que en ese instante, por detrás de San Miguel, aparecería Tula, quien le bajó con firmeza el brazo para que se detuviera. Acto seguido, le dijo con seriedad: "¿Qué pasó, 'Chata'? ¿Qué te hice? A ver, dímelo en mi cara".

Tula Rodríguez compara a Johanna San Miguel con Katia Palma

Ante el careo, Johanna respondió tímidamente: "Yo quería ser jurado de 'El gran show', pero nunca me llamaron". Su respuesta provocó compasión en Tula, quien se solidarizó con ella. "¿Era por necesidad económica, laboral? Te entiendo. Sé lo que es el hambre. Y ahora que tú estás en nada, lo entiendo", dijo mientras abrazaba a San Miguel, quien contenía su risa.

Sin embargo, lo más hilarante llegó cuando la actriz de 'Los otros Concha' propuso tomar el rol de Johanna como conductora, pues aprovechó ese momento para lanzarle un dardo y compararla con Katia Palma, repitiendo los mismos ademanes que la recordada 'Queca' usó en 2009 para referirse a ella y a Gisela. "Una joven promesa, talentosa. Katia Palma: tremenda conductora, actriz, influencer, mamacita. Johanna San Miguel... ja, ja, ja. Ay, pobrecita. No me llames; yo te llamo", sentenció.

Por supuesto, todo se trató de un contenido para sus redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con humor a este contenido que revivió uno de los momentos más recordados de la farándula nacional.