A través de redes sociales, Samuel Suarez visitó la exclusiva propiedad donde vive Samantha Batallanos, quien recientemente fue calificada como interesada por su expareja Álvaro Rod. El periodista y creador de 'Instarandula' quedó sorprendido por el lujoso penthouse de la modelo y la espectacular vista que ofrece.

La residencia de Batallanos está ubicada en una de las zonas más prestigiosas de San Isidro. Los penthouses con vista al Golf Club destacan por sus acabados de alta calidad, amplitud y panorámicas hacía el campo de golf e incluso al mar, así como otras amenidades de lujo. Más que una propiedad, son consideradas como un estilo de vida al alcance de pocos.

TE RECOMENDAMOS CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Samantha Batallanos muestra el exclusivo penthouse donde vive

Samuel Suárez llegó hasta el hogar de Samantha Batallanos y quedó impresionado por los detalles de la vivienda. “Llegamos para el bochinche respectivo. Penthouse, qué hermosa vista. Qué casa tan preciosa, con vista al Golf de San Isidro. Me encanta”, comentó el comunicador.

La exMiss Grand Perú contó que reside allí desde hace un buen tiempo, aunque no precisó cuánto. “Hace bastante ya vivo acá”, señaló, dejando claro que disfruta de todas las comodidades que puede brindarse por sí misma, en respuesta implícita a Álvaro Rod.

Samantha Batallano reveló nuevos detalles de su relación con Álvaro Rod

Durante una entrevista en el 'Reventonazo de la Chola', Samantha Batallano contó que su expareja, Álvaro Rod, llegó a llorar al sentirse incapaz de regalarle un shampoo de 500 soles. “No se sentía con la capacidad económica de estar conmigo”, afirmó. La influencer añadió: "Le decía: '¿Por qué lloras?'. Luego entendí que él no se sentía a mi nivel económico, qué habrá sentido. Tiene mucha inseguridad, no sé".

Finalmente, aclaró que no necesita que una pareja le compre cosas, aunque sí disfruta de los detalles. "Yo le dije: soy una mujer que resuelve, autosuficiente, trabajo, pero me encanta que si tengo una pareja me dé detalles, que me engría. Y él me dijo: 'No te preocupes, que eso nunca va a faltar'. Y yo: perfecto". Además, aseguró que, actualmente se encuentra soltera y vive muy bien, con todas las comodidades.