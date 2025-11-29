HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Espectáculos

Javier Masías genera polémica en redes sociales por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

Javier Masías se mostró “molesto” al ver a numerosos niños jugando en un parque de Miraflores. Algunos usuarios cuestionaron su reacción y le recordaron que no es culpa de los menores que él “no haya tenido infancia”

Javier Masías se mostró "molesto" por niños jugando en el parque. Foto / Composición: LR
Javier Masías se mostró "molesto" por niños jugando en el parque. Foto / Composición: LR

Javier Masías generó una ola de comentarios en redes sociales tras expresar su "molestia" ante la excesiva presencia de coches para bebés en un parque del distrito de Miraflores. El conocido crítico gastronómico hizo un llamado a los padres para que el área no se vea obstaculizada y quienes deseen disfrutar de las zonas verdes puedan hacerlo sin contratiempos.

Masías comentó en su cuenta de Instagram - en tono irónico - que le "parece un gran avance está nueva obra de la Municipalidad de Miraflores: el estacionamiento para niños". Sin embargo, añadió que muchos padres "no han entendido bien" el concepto de la zona destinada al parqueo de coches. Su publicación desató miles de reacciones.

lr.pe

Javier Masías se queja por el exceso de coches de bebés

A modo sarcástico, el exjurado de 'El gran chef famosos" cuestionó el exceso de coches para bebés en el parque infantil. "O sea, me parece muy bien que los niños tengan su parqueadero ahí. Lo que está mal es que parquean solamente el coche y luego los niños los sueltan por todo el parque. Creo que no han entendido bien que deberían dejar ahí a los niños con su coche para que no ocupen tanto el parque. Ya no se puede usar está lleno de niños", señaló.

Los usuarios no tardaron en responder. Muchos lo criticaron por su incomodidad ante la presencia de menores: "Para eso es el parque, para que jueguen libremente" y "Que tu no hayas tenido infancia no es culpa de los niños". Otro grupo, en cambio, sí entendió su sarcasmo y respondió en el mismo tono: "Un parque lleno de niños, qué horror", "Tantos celulares con internet y los niños jugando en el parque… el mundo al revés", "Mejor sentados mirando el parque desde el coche", entre otros comentarios.

lr.pe

¿Quién es Javier Masías?

Javier Masías es periodista y crítico gastronómico. El recordado jurado de El gran chef famosos, de 44 años, es también dueño de la librería Babel, ubicada en Miraflores. Según contó a La República, el proyecto nació por sugerencia de su colega, la periodista Jackie Becker, quien le propuso abrir un pequeño local en Barranco con una selección curada de títulos sobre arte, música, gastronomía y literatura, entre otros temas.

Además, se ha especializado en la cobertura de temas gastronómicos. Fue editor en la revista Cosas y crítico gastronómico en el diario Correo. Además, es coautor del libro 'Bitute. El sabor de Lima', escrito junto a Gastón Acurio y Martha Palacios.

