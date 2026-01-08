¡Completamente enamorado! Salvador del Solar emocionó al exponer sus profundos sentimientos por Ana María Orozco, actriz colombiana mundialmente reconocida por su trabajo como Beatriz Pinzón en 'Betty la fea'. En una reciente entrevista, el artista y exprimer ministro peruano expresó sentirse muy feliz en esta nueva etapa que vive con su pareja, a quien no dudó en describir como una persona "maravillosa".

Aunque su historia comenzó cuando compartieron un proyecto en 2016, el amor entre ambos surgió en plena pandemia y ahora lo muestran sin reservas en público tras confirmar su romance en 2024. Desde entonces, se han consagrado como una de las duplas favoritas por sus respetadas trayectorias en televisión, cine y como ciudadanos de sus respectivos países.

Salvador del Solar revela estar muy enamorado de Ana María Orozco

La confesión se dio en medio de la visita de Salvador del Solar al programa 'Juanpis Live Show', conducido por el comediante colombiano Alejandro Riaño. En medio de la conversación, el actor peruano no ocultó la dicha que siente en este momento de su vida. "Estoy muy feliz, muy agradecido, muy enamorado. Es la verdad", declaró.

Recordamos que Salvador del Solar y Ana María Orozco oficializaron su relación en julio de 2024, a través de cariñosas publicaciones en Instagram con las que confirmaron los rumores que circulaban desde hace muchos años.

"Es como descubrir un tesoro": Salvador del Solar sobre su relación con Ana María Orozco

En esa línea, Salvador del Solar esaltó que en su pareja, Ana María Orozco, encontró a alguien verdaderamente excepcional. "Si hablamos del éxito, ya dije qué idea tengo yo del éxito; pero además de eso, si encuentras a una persona maravillosa, que no anda por la vida dando señales de ser maravillosa, sino que es reservada, que es como descubrir un tesoro, ya qué más", declaró.

Cabe resaltar que el expremier de Perú y la estrella de 'Betty la fea' se conocieron en 2016, cuando trabajaron juntos en la telenovela peruano-argentina 'El regreso de Lucas'. Además, después de confirmar su relación, en 2025 protagonizaron 'El árbol más hermoso', una obra de teatro de fuerte temática social dirigida por Francisco Lumerman que fue estrenada en Bogotá y tuvo funciones en Lima y Argentina.