HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Salvador del Solar se confiesa muy enamorado de la actriz colombiana Ana María Orozco: "Es como si descubriera un tesoro"

El actor y expremier Salvador del Solar no dudó en expresar la dicha que vive en esta etapa con Ana María Orozco, estrella de 'Betty la fea', a quien describió como una persona "maravillosa".

Los actores Ana María Orozco y Salvador del Solar hicieron pública su relación en 2024.
Los actores Ana María Orozco y Salvador del Solar hicieron pública su relación en 2024. | Foto: Instagram/saldelsol

¡Completamente enamorado! Salvador del Solar emocionó al exponer sus profundos sentimientos por Ana María Orozco, actriz colombiana mundialmente reconocida por su trabajo como Beatriz Pinzón en 'Betty la fea'. En una reciente entrevista, el artista y exprimer ministro peruano expresó sentirse muy feliz en esta nueva etapa que vive con su pareja, a quien no dudó en describir como una persona "maravillosa".

Aunque su historia comenzó cuando compartieron un proyecto en 2016, el amor entre ambos surgió en plena pandemia y ahora lo muestran sin reservas en público tras confirmar su romance en 2024. Desde entonces, se han consagrado como una de las duplas favoritas por sus respetadas trayectorias en televisión, cine y como ciudadanos de sus respectivos países.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Tula Rodríguez se 'venga' de Johanna San Miguel 15 años después de polémica comparación con Gisela Valcárcel: 'Dímelo en mi cara'

lr.pe

Salvador del Solar revela estar muy enamorado de Ana María Orozco

La confesión se dio en medio de la visita de Salvador del Solar al programa 'Juanpis Live Show', conducido por el comediante colombiano Alejandro Riaño. En medio de la conversación, el actor peruano no ocultó la dicha que siente en este momento de su vida. "Estoy muy feliz, muy agradecido, muy enamorado. Es la verdad", declaró.

Recordamos que Salvador del Solar y Ana María Orozco oficializaron su relación en julio de 2024, a través de cariñosas publicaciones en Instagram con las que confirmaron los rumores que circulaban desde hace muchos años.

PUEDES VER: Gino Arévalo revela que busca trabajo en la comicidad antes de despedirse para ser abogado independiente: 'No me da vergüenza tocar puertas'

lr.pe

"Es como descubrir un tesoro": Salvador del Solar sobre su relación con Ana María Orozco

En esa línea, Salvador del Solar esaltó que en su pareja, Ana María Orozco, encontró a alguien verdaderamente excepcional. "Si hablamos del éxito, ya dije qué idea tengo yo del éxito; pero además de eso, si encuentras a una persona maravillosa, que no anda por la vida dando señales de ser maravillosa, sino que es reservada, que es como descubrir un tesoro, ya qué más", declaró.

Cabe resaltar que el expremier de Perú y la estrella de 'Betty la fea' se conocieron en 2016, cuando trabajaron juntos en la telenovela peruano-argentina 'El regreso de Lucas'. Además, después de confirmar su relación, en 2025 protagonizaron 'El árbol más hermoso', una obra de teatro de fuerte temática social dirigida por Francisco Lumerman que fue estrenada en Bogotá y tuvo funciones en Lima y Argentina.

Notas relacionadas
Gino Arévalo revela que busca trabajo en la comicidad antes de despedirse para ser abogado independiente: "No me da vergüenza tocar puertas"

Gino Arévalo revela que busca trabajo en la comicidad antes de despedirse para ser abogado independiente: "No me da vergüenza tocar puertas"

LEER MÁS
Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

LEER MÁS
Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suheyn Cipriani es captada besando al streamer Macarius sin saber que estaba siendo grabada: el reflejo la delató

Suheyn Cipriani es captada besando al streamer Macarius sin saber que estaba siendo grabada: el reflejo la delató

LEER MÁS
Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

LEER MÁS
Lucecita Ceballos expone el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos expone el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

LEER MÁS
Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

LEER MÁS
Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Espectáculos

Exactriz de ‘Mi amor, el wachimán’ afectada tras el incendio que le hizo perder su casa hace un año: “El trauma y el dolor persisten”

Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025