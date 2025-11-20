HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Fátima Bosch, representante de México, gana el Miss Universo 2025 y se convierte en la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig

Miss México Fátima Bosch Fernández fue coronada Miss Universo 2025 tras imponerse entre 119 candidatas y destacarse en cada etapa del certamen de belleza.

Bosch Fernández es la ganadora del Miss Univeros 2025. Foto: composición LR/difusión

Fátima Bosch Fernández, la representante de México, se coronó como la ganadora del Miss Universo 2025 tras superar a las 119 candidatas que llegaron a Tailandia en busca del título más importante de la belleza internacional. Su dominio escénico, seguridad y elegancia la posicionaron rápidamente como una de las favoritas de la noche final.

Durante la competencia decisiva, Fátima Bosch Fernández brilló en la pasarela de traje de baño, deslumbró con un impecable vestido de gala y terminó de convencer al jurado con una respuesta sólida y emocional, lo que le aseguró el triunfo y la convirtió en la nueva reina universal.

Bosch Fernández se corona Miss Universo 2025 y sucede a Victoria Kjaer Theilvig

Fátima Bosch Fernández se coronó Miss Universo 2025 y se convirtió en la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig tras vivir una noche inolvidable el 20 de noviembre (hora Latinoamérica). Luego de semanas de preparación y exigentes actividades en Tailandia, la candidata logró destacar en cada fase de la competencia y, finalmente, alzó la corona que la consagra como la nueva reina universal.

En la ronda final, las cinco candidatas enfrentaron la misma pregunta decisiva. Sus respuestas buscaron reflejar liderazgo, propósito y visión social; sin embargo, fue la ganadora quien logró destacar con un mensaje contundente y auténtico sobre el poder de la educación, la confianza personal y las oportunidades.

Fátima Bosch y sus compañeras en su coronación. Foto: difusión

La poderosa respuesta que coronó a Miss México en la final de Miss Universo

Durante la ronda final, Fátima Bosch, representante de México, conquistó al jurado con una respuesta que terminó asegurándole la corona. Ante la pregunta: “Si ganas el título de Miss Universo esta noche, ¿cómo utilizarías esta plataforma para empoderar a mujeres jóvenes?”, la candidata no dudó en enviar un mensaje directo y poderoso a todas las jóvenes del mundo:

“Como Miss Universo les quiero decir: crean en el poder de su autenticidad, crean en ustedes mismas, porque sus sueños importan, tu corazón importa y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti ni de tu valor, porque vales todo. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”, expresó con firmeza, provocando una ovación inmediata del público y dejando claro por qué se convirtió en la nueva Miss Universo 2025.

Top 5 del Miss Universo 2025

  1. Cuarta finalista: Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé
  2. Tercera finalista: Miss Filipinas — Ahtisa Manalo
  3. Segunda finalista: Miss Venezuela — Stephany Abasali
  4. Primera finalista: Miss Tailandia — Praveenar Singh
  5. Ganadora: Miss México — Fátima Bosch
