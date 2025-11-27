Catalina Duque se corona como Miss International 2025 y le da el triunfo a Colombia, convirtiéndose en la nueva reina mundial de la belleza y sucesora de Thanh Thủy, representante de Vietnam. Su desempeño en la gala final la hizo destacar entre casi 80 candidatas, desatando orgullo y celebración en todo su país.

