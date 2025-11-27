HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴 Vizcarra recibe 14 años de prisión y hoy se define el futuro de Pedro Castillo

Entretenimiento

¡Reina absoluta! Catalina Duque se corona como Miss International 2025 y le da el triunfo a Colombia

Catalina Duque hizo historia para Colombia al coronarse Miss International 2025, tras una reñida competencia que reunió a casi 80 candidatas de todo el mundo.

Catalina Duque ganó el Miss International 2025. Foto: composición LR/difusión
Catalina Duque ganó el Miss International 2025. Foto: composición LR/difusión

Catalina Duque se corona como Miss International 2025 y le da el triunfo a Colombia, convirtiéndose en la nueva reina mundial de la belleza y sucesora de Thanh Thủy, representante de Vietnam. Su desempeño en la gala final la hizo destacar entre casi 80 candidatas, desatando orgullo y celebración en todo su país.

PUEDES VER: Miss Perú Nathie Quijano queda fuera del Top 10 del Miss International 2025 y se despide del concurso

lr.pe
Catalina Duque es la nueva reina. Foto: captura/YouTube

Catalina Duque es la nueva reina. Foto: captura/YouTube

Notas relacionadas
¿Quién ganó el Miss International 2025 y se convierte en la nueva sucesora de Thanh Thủy?

¿Quién ganó el Miss International 2025 y se convierte en la nueva sucesora de Thanh Thủy?

LEER MÁS
Miss International 2025 EN VIVO: Nathie Quijano quedó fuera del TOP 10 y se despide del concurso de belleza

Miss International 2025 EN VIVO: Nathie Quijano quedó fuera del TOP 10 y se despide del concurso de belleza

LEER MÁS
Miss International 2025: hora del certamen en Perú, México, Venezuela, EE. UU. y más

Miss International 2025: hora del certamen en Perú, México, Venezuela, EE. UU. y más

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién ganó el Miss International 2025 y se convierte en la nueva sucesora de Thanh Thủy?

¿Quién ganó el Miss International 2025 y se convierte en la nueva sucesora de Thanh Thủy?

LEER MÁS
Miss Perú Nathie Quijano queda fuera del Top 10 del Miss International 2025 y se despide del concurso

Miss Perú Nathie Quijano queda fuera del Top 10 del Miss International 2025 y se despide del concurso

LEER MÁS
La historia y significado de ‘Cariñito’, la icónica cumbia que cantó Dua Lipa en su concierto en Perú

La historia y significado de ‘Cariñito’, la icónica cumbia que cantó Dua Lipa en su concierto en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Entretenimiento

Paolo Guerrero responde invitación de Jefferson Farfán a podcast 'La Manada' pero evita mención de Mario Irivarren: "Lo multiplicó por cero"

Dua Lipa se rindió ante la comida peruana en su concierto en Lima y su reacción se volvió viral: ''Sabores increíbles''

Fernando Armas, Manolo Rojas y Julio Zevallos rendirán homenaje a Guillermo Rossini con un show en Barranco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025