La modelo peruana Karla Bacigalupo, representante del Perú en el Miss Universo 2025, rompió su silencio tras quedar fuera de la competencia realizada en Tailandia. En un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, la peruana aseguró que durante la concentración del certamen se presentaron situaciones “muy difíciles” y señaló la existencia de irregularidades en la organización.

El mensaje de Karla Bacigalupo surge tras la polémica surgió luego de la coronación de Fátima Bosch, Miss México, quien fue elegida como ganadora del Miss Universo 2025. La victoria de la mexicana estuvo envuelta en cuestionamientos y rumores de un resultado supuestamente arreglado, situación que opacó su triunfo. “Me indigna profundamente toda la controversia que se ha generado”, expresó la peruana.

Comunicado de Karla Bacigalupo. Foto: Instagram

Karla Bacigalupo señala controversias, favoritismos y confusión en las normas

En su pronunciamiento, Karla Bacigalupo hizo un llamado a la organización del Miss Universo para que las normas sean claras, verificables y respetadas por igual para todas las delegadas. "Temas de inclusión como el estado civil o parental; controversias relacionadas con los puntajes o jurados; requisitos de visa; o la presencia de asistentes, estilistas y equipos de redes durante la concentración cuando esto no estaba permitido", se lee en cu mensaje.

La Miss Perú 2025 lamentó que una plataforma diseñada para celebrar la diversidad y la unión cultural se haya convertido en un espacio de conflicto. “Me entristece que una plataforma creada para unirnos se haya convertido en un campo de controversia”, señaló. Asimismo, expresó su solidaridad con las 120 delegadas que, según dijo, también se vieron afectadas por la presión externa, los comentarios ofensivos en redes y la incertidumbre generada por la controversia.

Miss Perú Karla Bacigalupo defiende a diseñadores locales y promete seguir trabajando por el país

En su mensaje, la modelo peruana destacó su compromiso con su país y el respeto hacia todas las participantes. “Seguiré trabajando por el Perú, porque ese compromiso no termina aquí. Lo abrazo con responsabilidad y con amor”, expresó.

Además, Karla Bacigalupo defendió el trabajo de los diseñadores y talentos peruanos que la apoyaron durante el certamen. “Me duele profundamente escuchar que diseñadores y talentos peruanos han sido atacados injustamente. Estoy orgullosa de haber llevado creaciones de muchos artistas de mi país, quienes me apoyaron y cuyo trabajo y dedicación valoro enormemente”, añadió.