Karla Bacigalupo envía un mensaje al Perú tras quedar fuera del Miss Universo 2025
La representante peruana utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de agradecimiento tras quedar fuera del Top 30, donde también dedicó unas palabras a Jessica Newton y a la Organización Miss Perú.
- Puerto Rico será sede del Miss Universo 2026: el certamen celebrará su edición 75 en Latinoamérica
- ¿Quien ganó el Miss Universo 2025?: Ella es la flamante sucesora de Victoria Kjaer Theilvig
Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025 al no clasificar al Top 30 durante la gala final realizada en el Impact Arena de Bangkok. La representante peruana, que había generado expectativa por su desempeño en las actividades preliminares, no logró avanzar a la siguiente etapa del certamen internacional.
Con este resultado, la participación de Bacigalupo llegó a su fin tras varias semanas de concentración en Tailandia, donde compartió parte de su preparación y recorrido a través de sus redes sociales.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD
El mensaje de Karla tras no ingresar al Top 30
Tras conocerse su eliminación, la Miss Perú Universo 2025 utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje dirigido a su país. En su publicación, agradeció el respaldo que recibió durante todo el proceso, incluyendo el apoyo de la Organización Miss Perú y hacia Jessica Newton, presidenta del certamen nacional.
La modelo también dedicó palabras especiales a los peruanos que la alentaron durante su paso por la competencia.
Mensaje de Karla Bacigalupo. Foto: Instagram
PUEDES VER ¡La mujer más bella del planeta! Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025 y le da la cuarta corona a México
“Muchísimas gracias mi Perú bello. ¡Gracias por haberme acompañado en esta experiencia! Un honor haber compartido con todas las candidatas de otros países, estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía. Gracias al Miss Perú y Jessica Newton por guiarme y apoyarme. ¡Los quiero mucho! Arriba Perú”, se lee en el post.
Karla Bacigalupo fue eliminada de la final del Miss Universo 2025
Perú perdió sus esperanzas en la final del Miss Universo 2025, celebrada este 20 de noviembre. Tras una intensa preparación y semanas de concentración en Tailandia, la representante nacional, quien aspiraba a convertirse en la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, no logró clasificar a la siguiente ronda y quedó fuera del certamen internacional.
De acuerdo con los resultados oficiales de la organización, Bacigalupo no logró ubicarse entre las 30 clasificadas ni obtener el pase otorgado mediante la votación del público, lo que determinó su eliminación en la primera fase del concurso.