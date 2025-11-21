Karla Bacigalupo se despidió del certamen con un mensaje dirigido a la Organización Miss Perú y al público peruano. Foto: Composición LR

Karla Bacigalupo se despidió del certamen con un mensaje dirigido a la Organización Miss Perú y al público peruano. Foto: Composición LR

Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025 al no clasificar al Top 30 durante la gala final realizada en el Impact Arena de Bangkok. La representante peruana, que había generado expectativa por su desempeño en las actividades preliminares, no logró avanzar a la siguiente etapa del certamen internacional.

Con este resultado, la participación de Bacigalupo llegó a su fin tras varias semanas de concentración en Tailandia, donde compartió parte de su preparación y recorrido a través de sus redes sociales.

El mensaje de Karla tras no ingresar al Top 30

Tras conocerse su eliminación, la Miss Perú Universo 2025 utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje dirigido a su país. En su publicación, agradeció el respaldo que recibió durante todo el proceso, incluyendo el apoyo de la Organización Miss Perú y hacia Jessica Newton, presidenta del certamen nacional.

La modelo también dedicó palabras especiales a los peruanos que la alentaron durante su paso por la competencia.

Mensaje de Karla Bacigalupo. Foto: Instagram

“Muchísimas gracias mi Perú bello. ¡Gracias por haberme acompañado en esta experiencia! Un honor haber compartido con todas las candidatas de otros países, estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía. Gracias al Miss Perú y Jessica Newton por guiarme y apoyarme. ¡Los quiero mucho! Arriba Perú”, se lee en el post.

Karla Bacigalupo fue eliminada de la final del Miss Universo 2025

Perú perdió sus esperanzas en la final del Miss Universo 2025, celebrada este 20 de noviembre. Tras una intensa preparación y semanas de concentración en Tailandia, la representante nacional, quien aspiraba a convertirse en la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, no logró clasificar a la siguiente ronda y quedó fuera del certamen internacional.

De acuerdo con los resultados oficiales de la organización, Bacigalupo no logró ubicarse entre las 30 clasificadas ni obtener el pase otorgado mediante la votación del público, lo que determinó su eliminación en la primera fase del concurso.