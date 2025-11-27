¿Quién ganó el Miss International 2025 y es la nueva sucesora de Thanh Thủy?

El Miss International 2025 llega a su gran final con casi 80 candidatas compitiendo por la corona, todas con la esperanza de convertirse en la nueva sucesora de Thanh Thủy, representante de Vietnam, quien cierra un año sobresaliente de labor internacional.

El majestuoso Yoyogi National Gymnasium de Tokio es el escenario donde una nueva reina recibirá la corona en una ceremonia llena de expectativa, emoción y momentos inolvidables. Las candidatas demostraron su desempeño en traje de baño, vestido de gala y la temida ronda de preguntas.

TE RECOMENDAMOS AMARRES, RITUALES Y MAGIA PARA ATRAER TU SER AMADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Nathie Quijano busca la corona del Miss International 2025 tras triste derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo