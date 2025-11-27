¿Quién ganó el Miss International 2025 y es la nueva sucesora de Thanh Thủy?
Hoy, el Miss International 2025 llegará a su momento decisivo, cuando se revele quién será la nueva reina que sucederá a Thanh Thủy. Conoce quién levantó la corona en el certamen de belleza.
- Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto
- Nathie Quijano busca la corona del Miss International 2025 tras triste derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo
El Miss International 2025 llega a su gran final con casi 80 candidatas compitiendo por la corona, todas con la esperanza de convertirse en la nueva sucesora de Thanh Thủy, representante de Vietnam, quien cierra un año sobresaliente de labor internacional.
El majestuoso Yoyogi National Gymnasium de Tokio es el escenario donde una nueva reina recibirá la corona en una ceremonia llena de expectativa, emoción y momentos inolvidables. Las candidatas demostraron su desempeño en traje de baño, vestido de gala y la temida ronda de preguntas.
TE RECOMENDAMOS
AMARRES, RITUALES Y MAGIA PARA ATRAER TU SER AMADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Nathie Quijano busca la corona del Miss International 2025 tras triste derrota de Karla Bacigalupo en el Miss Universo
Miss International 2025 EN VIVO: sigue el minuto a minuto del certamen de belleza
Miss República Dominicana se tropezó en el escenario
Anita Maspons, República Dominicana, se tropezó en el escenario y se salvó de caerse durante su desfile en traje de gala. Afortunadamente, la modelo se repuso rápidamente.
Miss Perú brilló con su traje de gala
Nathie Quijano sigue firme en el Miss International 2025. La joven peruana se lució con su traje de gala y espera avanzar a la siguiente etapa del concurso.
Las candidatas eliminadas pudieron lucir sus trajes de gala.
A pesar que no clasificaron al TOP 20 del Miss International 2025, todas las candidatas eliminadas pudieron lucir sus trajes de gala.
Las candidatas presentan sus proyectos sociales
Tras el desfile en traje de baño, las candidatas dieron a conocer sus proyectos sociales, con los que buscan ayudar a los más necesitados e impulsar a otros a sumarse al cambio.
Miss Colombia se luce en traje de baño
Catalina Duque, una de las grandes favoritas a quedarse con la corona del Miss International 2025, se lució sobre el escenario al desfilar en traje de baño.
Así fue la pasarela de Nathie Quijano en traje de baño
Nathie Quijano, la representante peruana en el Miss International 2025, tuvo una correcta pasarela en traje de baño. La modelo nacional espera traerse la corona al país.
Todas las candidatas desfilaron en traje típico
A ritmo de Daddy Yankee, las casi 80 candidatas del Miss International salieron al escenario para desfilar en traje de baño. Sin embargo, fueron las chicas del top 20 quienes tuvieron más tiempo para lucirse en la pasarela.
¡Arriba Perú! Nathie Quijano clasificó al top 20
Nathie Quijano fue la primera latina en ser llamada al top 20 del Miss International 2025 y aún tiene las chances intactas de luchar por la corona.
TOP 20 del Miss International 2025
-Sudáfrica – Sinamile Dlamini
-Estados Unidos – Nicky Kandola
-Myanmar – Nan Inzali
-Perú – Nathie Quijano
-México – Natalia Garibay
-Canadá – Raquel Murgel
-Tailandia – Jarupiya Boribalburibhand
-Países Bajos – Serena Darder Aguilar
-India – Roosh Sindhu
-Angola – Lauriela Martins
-Zimbabue – Yollanda Chimbarami
-Jamaica – Shante Jarrett
-República Dominicana – Anita Maspons
-Indonesia – Melliza Xaviera Yulian
-Colombia – Catalina Duque
-Bolivia – Paola Guzmán Sánchez
-Filipinas – Myrna Esguerra
-Nicaragua – Verónica Iglesias
-Sri Lanka – Sheneli Romaya
-Japón – Ai Nozaki
Andrea Rubio fue sorprendida por su cumpleaños
La modelo venezolana Andrea Rubio, Miss International 2023, fue sorprendida por su cumpleaños en la gala final del Miss International 2025, donde se desempeña como una de las conductoras de la gala final.
Miss Ghana se lleva el galardón a Mejor Traje Típico
La candidata de Ghana, Portia Akua Mensah, ganó el premio a Mejor Traje Típico, superando a Miss Tanzania y Miss Vietnam, quienes completaron el top 3 de favoritas.
Candidatas abren la final del Miss International 2025 con un baile de bienvenida
Las 79 candidatas del Miss International 2025 abrieron la gran final con un vibrante baile de bienvenida para dar inicio al certamen de belleza con la presentación de los conductores oficiales.
Nathie Quijano gritó "¡Perú!" en el Miss International 2025
La peruana Nathie Quijano deslumbró en su saludo en la final del Miss International 2025, luciendo un vestido inspirado en la riqueza cultural del Perú.
Inicio el Miss Internacional 2025: presentación de las candidatas
Inició el Miss International 2025 con la presentación oficial de las 79 candidatas, quienes abrieron la gala final desfilando por el escenario.