Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Fiscalía de México acusa a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por delitos ligados al tráfico de drogas, armas y combustible

La Fiscalía de México vincula al copropietario del Miss Universo con una presunta red criminal dedicada al tráfico de armas y combustible. Según investigación periodística, Raúl Rocha se habría acogido al programa de testigos protegidos tras emitirse una orden de aprehensión.

Raúl Rocha, copropietario del Miss Universo es acusado de tráfico de drogas y armas
Raúl Rocha, copropietario del Miss Universo es acusado de tráfico de drogas y armas | Foto: Difusión/ Composición LR

Una nueva controversia rodea a Raúl Rocha, copropietario del certamen Miss Universo, tras ser señalado por presuntas operaciones relacionadas con tráfico de drogas, armas y combustible. Estas sospechas se suman a los cuestionamientos previos que han marcado su trayectoria empresarial y su participación en distintos proyectos vinculados a sectores estratégicos.

El diario mexicano Reforma informó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta contra Rocha, a quien se le vincula con presuntas actividades ilícitas asociadas a una red delictiva que operaría entre México y Guatemala. Según el medio periodístico, las indagaciones derivaron en la causa penal 495/2025, emitida el 15 de noviembre, por delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y tráfico ilegal de hidrocarburos. Esta información fue reforzada por el periodista Carlos Loret de Mola, quien señaló en su cuenta de 'X' que el copropietario de Miss Universo se habría acogido al programa de testigos protegidos de la FGR tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra por huachicol (combustible) y tráfico de armas.

PUEDES VER: MAMA Awards 2025: horario, plataformas oficiales y dónde ver EN VIVO los premios del k-pop desde China

Línea de tiempo y decisión de colaborar de Raúl Rocha Cantú

Según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y la FGR, Rocha Cantú acudió el 21 de octubre a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para solicitar su ingreso como testigo protegido. En ese encuentro ofreció datos sobre contrabando de combustibles, esquemas financieros y presuntos vínculos con funcionarios y empresarios. Posteriormente, el 15 de noviembre se emitió la orden de captura en su contra y, cuatro días después, el Ministerio Público Federal formalizó el acuerdo de colaboración.

Durante el despliegue de la investigación fue detenida Mari Carmen, señalada como “La Fiscal”, quien habría brindado soporte administrativo y logístico a la red. El caso continúa bajo la supervisión directa del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y forma parte de las prioridades operativas de la FGR. Hasta ahora, ni Rocha Cantú ni voceros del Miss Universo han emitido pronunciamientos públicos. El proceso representa un cambio significativo en la gestión de acuerdos de colaboración con la justicia federal.

