Miss Noruega afirmó que la lista definitiva de 'Miss Universo' se publica varios días antes de la gala final. | Foto: composición LR/El Colombiano/Ig - Leonora Lysglimt-Rødland

La representante de Noruega, Leonora Lysglimt-Rødland, reavivó la controversia en torno al manejo de las listas oficiales del top 10 en 'Miss Universo'. En una reciente transmisión en vivo desde su cuenta personal de Instagram, afirmó que la organización ya habría tomado la decisión días antes de la final, celebrada el pasado 21 de noviembre.

Sus declaraciones generaron una avalancha de reacciones, se viralizaron rápidamente entre los seguidores del certamen y se produjeron apenas dos días después de la coronación de Fátima Bosch, representante de México y flamante ganadora de la 74.ª edición de 'Miss Universo'.

¿Qué dijo la Miss Noruega sobre la polémica que gira entorno a la elección de la lista definitiva del Miss Universo?

Mientras realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta personal de Instagram, la 'reina nórdica' respondió a las preguntas que le hacían los usuarios. Durante la interacción, Leonora compartió detalles sobre su experiencia como participante en 'Miss Universo' y explicó cómo funciona el proceso de selección de las semifinalistas del certamen de belleza.

Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica fue su revelación de que la lista final del top 10 de 'Miss Universo' ya estaba definida varios días antes del momento en que se anunció a la presunta ganadora. Además, relató que

“Ya habían elegido su top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de 'Miss Universo' ya ha tomado una decisión?’”, comentó. Estas declaraciones, basadas en su experiencia, ponen en duda la transparencia de la organización al momento de elegir a la lista definitiva y a la ganadora del certamen.

El supuesto fraude que pone en tela de juicio la organización del Miss Universo

A pesar de no presentar pruebas ni evidencia que respaldaran sus afirmaciones, la propia representante de Noruega afirmó que la lista definitiva fue comunicada a algunas participantes días antes de la gala final. No obstante, no precisó cuántas aspirantes estaban al tanto de esta presunta filtración anticipada.

Las declaraciones de la representante de Noruega resonaron con fuerza en redes sociales, donde numerosas personas usuarias volvieron a poner en duda la transparencia del certamen y los criterios utilizados para seleccionar al top 10 y a la ganadora. Además, causó sorpresa que varias de las favoritas —según los principales medios especializados en concursos de belleza— no ingresaran al listado definitivo.

Mientras algunas personas celebraban el triunfo de Fátima Bosch como nueva ganadora de 'Miss Universo', otras cuestionaron supuestas irregularidades en la organización, relacionadas con los criterios de elección y con la presunta filtración anticipada de la lista final del top 10 y de la ganadora.

Hasta el momento, la organización de 'Miss Universo' no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre lo dicho por Leonora Lysglimt-Rødland, quien relató su experiencia personal respecto al manejo interno del certamen.