Karla Bacigalupo es la candidata peruana en el Miss Universo 2025, certamen que se realiza hoy 20 de noviembre en Tailandia, donde se conocerá quién sucederá a la actual reina Victoria Kjaer Theilvig. La modelo peruana se ha posicionado como una de las favoritas a pesar de quedar fuera del TOP 30 por votación del público en la preliminar del concurso de belleza.

Coronada como Miss Perú 2025, Karla Bacigalupo cuenta con una sólida formación académica y artística, además de una trayectoria como actriz, productora y activista. Durante su participación en Miss Universo 2025, la peruana sobresalió en eventos como la cena de bienvenida y las pasarelas oficiales, recibiendo elogios por su presencia escénica frente al público.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

¿Quién es Karla Bacigalupo, la modelo que representa a Perú en el Miss Universo 2025?

Nacida en Lima el 26 de diciembre de 1991, Karla Bacigalupo Ancieta es una profesional multifacética . Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Lima, pero su interés por el arte la llevó a mudarse a Los Ángeles, donde completó su formación en actuación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Esta etapa marcó un antes y un después en su desarrollo personal y artístico, consolidándola como una figura versátil dentro de la industria creativa.

Además de su carrera en el modelaje y la actuación, Bacigalupo destaca por su compromiso social. Es activista y promotora del arte como herramienta para visibilizar la salud mental, una causa que impulsa desde distintas plataformas. Ha trabajado como voluntaria en el Consulado del Perú en Los Ángeles, es embajadora de la organización 1 000 Niños de Jesús y pronto representará también a la ONG Tierra y Ser, dedicada a brindar mayores recursos educativos a la niñez peruana.

Karla Bacigalupo. Foto: difusión

¿Cuál es la edad y estatura de la Miss Perú Karla Bacigalupo?

Karla Bacigalupo tiene 33 años y mide 1,70 m. Su porte en pasarela, su preparación artística y la confianza que proyecta la han convertido en una de las participantes con mayor proyección en el certamen internacional.

Con una historia marcada por la disciplina, el activismo y el crecimiento profesional, la modelo peruana se representa al Perú en una de las noches más importantes de su carrera, con miles de peruanos expectantes ante la posibilidad de ver a la corona universal volver al país.