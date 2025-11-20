Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025 al no clasificar al Top 30 durante la gala final realizada en el Impact Arena de Bangkok. La representante peruana, quien había generado expectativa por su preparación, trayectoria y desempeño en las actividades previas, no avanzó a la siguiente fase del certamen, quedando oficialmente eliminada de la competencia internacional.

A pesar de su presencia escénica, preparación artística y activismo en salud mental, la modelo de 33 años se quedó fuera de la competencia.

Karla Bacigalupo fue eliminada de la final del Miss universo 2025

Perú perdió sus esperanzas en la final del Miss Universo 2025, celebrada este 20 de noviembre (horario Latinoamérica). Tras una intensa preparación y semanas de concentración en Tailandia, la representante nacional, quien aspiraba a convertirse en la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, no logró clasificar a la siguiente ronda y se despidió del certamen internacional.

Estas son las candidatas que clasificaron en el TOP 30 del Miss Universo 2025: