Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo no logró entrar al Top 30 y se despide del certamen
¡Le dice adiós al certamen! La representante peruana Karla Bacigalupo no clasificó en el top 30 del Miss Universo 2025, sorprendiendo a seguidores y misólogos que la incluían entre las favoritas.
- Los Hermanos Yaipén sorprenden al incursionar en el folclore junto a Amaranta con ‘Dime tú’, tema que se viraliza en YouTube
- Karla Bacigalupo brilla en el Miss Universo 2025 con sorprendente vestuario en la competencia de Traje Nacional
Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025 al no clasificar al Top 30 durante la gala final realizada en el Impact Arena de Bangkok. La representante peruana, quien había generado expectativa por su preparación, trayectoria y desempeño en las actividades previas, no avanzó a la siguiente fase del certamen, quedando oficialmente eliminada de la competencia internacional.
A pesar de su presencia escénica, preparación artística y activismo en salud mental, la modelo de 33 años se quedó fuera de la competencia.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD
PUEDES VER: ¿Quién es Karla Bacigalupo? Edad, estatura y todo sobre la candidata peruana en Miss Universo 2025
Karla Bacigalupo fue eliminada de la final del Miss universo 2025
Perú perdió sus esperanzas en la final del Miss Universo 2025, celebrada este 20 de noviembre (horario Latinoamérica). Tras una intensa preparación y semanas de concentración en Tailandia, la representante nacional, quien aspiraba a convertirse en la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, no logró clasificar a la siguiente ronda y se despidió del certamen internacional.
Estas son las candidatas que clasificaron en el TOP 30 del Miss Universo 2025:
- Miss India — Manika Wishwakarma
- Miss Guadalupe — Ophély Mézino
- Miss China — Zhao Na
- Miss Tailandia — Praveenar Singh
- Miss República Dominicana — Jennifer Ventura
- Miss Brasil — Gabriela Lacerda
- Miss Ruanda — Solange Tuyishime Keita
- Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé
- Miss Colombia — Vanessa Pulgarín
- Miss Países Bajos — Nathalie Mogbelzada
- Miss Cuba — Lina Luaces
- Miss Bangladés — Tangia Methila
- Miss Japón — Kaori Hashimoto
- Miss Puerto Rico — Zashely Alicea
- Miss Estados Unidos — Audrey Eckert
- Miss México — Fátima Bosch
- Miss Filipinas — Ahtisa Manalo
- Miss Zimbabue — Lyshanda Moyas
- Miss Costa Rica — Mahyla Roth
- Miss Malta — Julia Ann Cluett
- Miss Chile — María Ignacia Moll
- Miss Canadá — Jaime VandenBerg
- Miss Latina — Yamilex Hernández
- Miss Croacia — Laura Gnjatović
- Miss Venezuela — Stephany Abasali
- Miss Guatemala — Raschel Paz
- Miss Palestina — Nadeen Ayoub
- Miss Nicaragua — Itza Castillo
- Miss Francia — Eve Gilles
- Miss Paraguay — Yanina Gómez