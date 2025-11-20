HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo no logró entrar al Top 30 y se despide del certamen

¡Le dice adiós al certamen! La representante peruana Karla Bacigalupo no clasificó en el top 30 del Miss Universo 2025, sorprendiendo a seguidores y misólogos que la incluían entre las favoritas.

Karla Bacigalupo quedó eliminada del Miss Universo 2025. Foto: composición LR/difusión
Karla Bacigalupo quedó eliminada del Miss Universo 2025. Foto: composición LR/difusión

Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025 al no clasificar al Top 30 durante la gala final realizada en el Impact Arena de Bangkok. La representante peruana, quien había generado expectativa por su preparación, trayectoria y desempeño en las actividades previas, no avanzó a la siguiente fase del certamen, quedando oficialmente eliminada de la competencia internacional.

A pesar de su presencia escénica, preparación artística y activismo en salud mental, la modelo de 33 años se quedó fuera de la competencia.

PUEDES VER: ¿Quién es Karla Bacigalupo? Edad, estatura y todo sobre la candidata peruana en Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo fue eliminada de la final del Miss universo 2025

Perú perdió sus esperanzas en la final del Miss Universo 2025, celebrada este 20 de noviembre (horario Latinoamérica). Tras una intensa preparación y semanas de concentración en Tailandia, la representante nacional, quien aspiraba a convertirse en la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, no logró clasificar a la siguiente ronda y se despidió del certamen internacional.

Estas son las candidatas que clasificaron en el TOP 30 del Miss Universo 2025:

  1. Miss India — Manika Wishwakarma
  2. Miss Guadalupe — Ophély Mézino
  3. Miss China — Zhao Na
  4. Miss Tailandia — Praveenar Singh
  5. Miss República Dominicana — Jennifer Ventura
  6. Miss Brasil — Gabriela Lacerda
  7. Miss Ruanda — Solange Tuyishime Keita
  8. Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé
  9. Miss Colombia — Vanessa Pulgarín
  10. Miss Países Bajos — Nathalie Mogbelzada
  11. Miss Cuba — Lina Luaces
  12. Miss Bangladés — Tangia Methila
  13. Miss Japón — Kaori Hashimoto
  14. Miss Puerto Rico — Zashely Alicea
  15. Miss Estados Unidos — Audrey Eckert
  16. Miss México — Fátima Bosch
  17. Miss Filipinas — Ahtisa Manalo
  18. Miss Zimbabue — Lyshanda Moyas
  19. Miss Costa Rica — Mahyla Roth
  20. Miss Malta — Julia Ann Cluett
  21. Miss Chile — María Ignacia Moll
  22. Miss Canadá — Jaime VandenBerg
  23. Miss Latina — Yamilex Hernández
  24. Miss Croacia — Laura Gnjatović
  25. Miss Venezuela — Stephany Abasali
  26. Miss Guatemala — Raschel Paz
  27. Miss Palestina — Nadeen Ayoub
  28. Miss Nicaragua — Itza Castillo
  29. Miss Francia — Eve Gilles
  30. Miss Paraguay — Yanina Gómez
