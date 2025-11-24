Olivia Yacé, considerada por muchos como “la reina sin corona” de Miss Universo 2025, remeció las redes sociales al renunciar al título de Miss Universo África y Oceanía 2025, así como a todos los mandatos asociados a la organización del Miss Universo. Su dimisión se da en medio de una gran polémica, acusaciones de fraude y mal manejo de reputación del certamen de belleza.

La marfileña publicó un extenso comunicado en su cuenta oficial de Instagram, luego de quedar como cuarta finalista por detrás de las representantes de Filipinas, Venezuela, Tailandia y México. La exparticipante del Miss Universo 2025 explicó que el principal motivo de su renuncia responde a la necesidad de mantenerse fiel a sus convicciones personales.

Olivia Yacé renuncia a su corona

Olivia Yacé, una de las reinas más influyentes de Costa de Marfil en la última década, afirmó que el Miss Universo 2025 le permitió reconocer su capacidad para lograr grandes cosas a pesar de la adversidad; sin embargo, "para continuar por ese camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían", se lee en el comunicado.

La cuarta finalista del Miss Universo 2025 prosiguió: “Con profunda gratitud y respeto, anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación al Comité de Miss Universo. A lo largo de mi trayectoria como embajadora y reina de belleza, he servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación. Sin embargo, para alcanzar mi máximo potencia, debo mantenerme firmemente arraigada en los valores que me guían hacia la excelencia".

Olivia Yacé compartió mensaje de inspiración

Olivia Yace goza de gran reconocimiento internacional desde el 2022 tras su participación en Miss Mundo. Consiente de ser una de las reinas más populares del continente y del gran número de jóvenes que la siguen, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a "las comunidades negras, africanas, caribeñas, estadounidense y afrodescendiente: sigan entrando en espacios donde no se les espera. Abramos el camino a los hermanos y hermanas que nos seguirán. Nunca dejen que nadie defina quiénes somos ni limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas", aseguró.

La dimisión de Olivia Yacé al título de Miss Universo África y Oceanía se da en medio de las polémicas declaraciones del músico Omar Harfouch, quien renunció como miembro del jurado del Miss Universo 2025 alegando un supuesto fraude y favoritismo hacia Fátima Bosch, la actual Miss Universo 2025. En respuesta, el presidente del certamen, Raúl Rocha, anunció accione legales en su contra.