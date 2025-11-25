HOYSuscripcion LR Focus

'Peluchín' arremete contra youtuber Gerardo Pe y lo ningunea: "Es el más novato, nadie lo conoce"

Conductor de 'Amor y fuego' tuvo fuertes comentarios contra 'La manada' y criticó la experiencia de Gerardo Pe en redes sociales.

Youtuber Curwen salió en defensa de Gerardo Pe tras ataques de Rodrigo González.
Youtuber Curwen salió en defensa de Gerardo Pe tras ataques de Rodrigo González. | Foto: composición LR/Satélite +/ YouTube

Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', tuvo fuertes comentarios hacia el youtuber Gerardo Vásquez, durante el programa 'Amor y fuego'. Todo inició durante la emisión del podcast 'La manada', donde el productor Abneer Robles dejó entrever una supuesta 'guerra' entre los canales de streaming y la televisión abierta sobre el supuesto uso de bots para perjudicar algunas emisiones de streaming. Tras ello, varios programas de espectáculos cuestionaron el tema, entre ellos Magaly Medina y 'Peluchín'.

'Peluchín' critica a Gerardo Pe y asegura que es el más 'desconocido' de 'La Manada'

Durante la emisión de 'Amor y fuego', Rodrigo González lanzó críticas contra Gerardo Pe, conductor de 'La manada', luego de que se insinuara en el podcast de que la televisión habría comprado bots para perjudicar el estreno del nuevo programa digital.

Jefferson Farfán aclara llamada con Mario Irivarren y descarta enemistad: "Sabía que era mi fan"

lr.pe

"Una persona que no tiene conocimiento de algo, no debería hablar, una persona que no maneja cifras, realidades de diferentes medios, no debería hablar como si supiera, porque quedas mal. ¿Saben cuánto es un punto de rating? Son 70 mil hogares, no personas, no bots, son hogares y dentro de un hogar hay varias personas, así que multipliquen. No creo que sepan multiplicar", enfatizó.

En ese sentido, 'Peluchín' apuntó directamente contra Gerardo Pe, a quien calificó como el más inexperto y menos conocido del equipo de 'La manada', desconociendo su faceta como youtuber con el canal 'De barrio' junto a Dafonseka. Sugirió que el creador de contenido estaría deslumbrado por su reciente exposición en el canal de Jefferson Farfán y que por eso estaría opinando sin fundamento.

Mario Irivarren invita a Paolo Guerrero a podcast para cantar 'Declaración de amor': "Vengo con la '9', le pido que me la firme"

lr.pe

"Este, el más novato, el que nadie conoce y que se ha arrimado un poco a la popular de Laura Spoya y Mario Irivarren, habla como si fuese el que más supiera. El que siempre chupa micro cuando vamos a entrevistar a Laura Spoya y mejor que no diga nada", arremetió 'Peluchín'.

Curwen sale en defensa del youtuber Gerardo Pe tras declaraciones de 'Peluchín'

Por su parte, el youtuber Víctor Caballero, conocido como Curwen, salió en defensa del youtuber Gerardo Pe sobre las críticas de 'Peluchín'. Aseguró que los programas de televisión no deben desmerecer el trabajo de los creadores de contenido y que el streaming peruano.

"Gerardito Pe se hizo solo, no necesitó madrinas. Ahora, si somos tan insignificantes, si somos tan pequeñitos, ¿por qué nos prestan tanta atención?, ¿o es que tienen miedo? Saben que es inminente, que ustedes van a desaparecer pronto, nosotros no", enfatizó durante su podcast 'Brutalidad política' en YouTube.

