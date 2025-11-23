HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Exproductor de Peluchín deja en evidencia mala actitud del conductor de 'Amor y Fuego' y Sofía Franco lo respalda: "Se creía director"

Renzo Madrid, exproductor de 'Amor y fuego' contó su mala experiencia al trabajar junto a 'Peluchín' y expuso la difícil personalidad del conductor dentro del área laboral.

Renzo Madrid confesó cómo era trabajar con 'Peluchín' en 'Amor y fuego'.
Renzo Madrid confesó cómo era trabajar con 'Peluchín' en 'Amor y fuego'. | Foto: composición LR

Renzo Madrid visitó el programa de podcast 'Ellas saben', del canal de YouTube Resurge TV, conducido por Olga Zumarán y Sofía Franco, para conversar sobre su salida de 'Amor y fuego' en 2023, la fuerte pelea con 'Peluchín' y la mala experiencia de trabajar con el conductor. El exproductor de Willax Televisión confesó estas experiencias marcaron una trayectoria dentro de su carrera.

Asimismo, indicó que, pese a que el ambiente laboral en torno a Rodrigo González no fue el más agradable para su persona, actualmente, no le guarda rencor por lo ocurrido en el pasado. ¿Qué dijo Renzo Madrid sobre 'Peluchín'?

Exproductor de Peluchín deja en evidencia mala actitud del conductor de 'Amor y Fuego'

Según contó Renzo Madrid, durante los años trabajó como productor de 'Amor, amor, amor' y 'Amor y fuego' pudo conocer de cerca al conductor. Sin embargo, su carácter desafiante y las exigencias que hacía no coincidían con los criterios profesionales del equipo, ya que, 'Peluchín' solía llegar al set de grabación 1 minuto antes de que iniciara el programa y pedía cambios para el desarrollo de las notas.

"Lo que pasa es que a Rodrigo, en algún momento, se le suben los humos y se puso en plan de director. O sea, el programa comenzaba a la 1 p.m., él llega 12:59 a.m. y mientras él caminaba de la puerta al set venía corriendo, el del sonido venía y le ponía corriendo (los micrófonos) y a esa hora, a veces, quería cambiarme una nota ¿Llegas tarde y quieres cambiarme?", señaló.

Para solucionar dicho inconveniente dentro del programa, explicó Madrid, dirigía las cámaras a Sofía Franco. "Yo feliz. Mi momento, amigos ¡Sí!", respondió la exconductora de 'Bienvenida la tarde'.

Aunque reconoció que, cuando se retiró de la producción de 'Amor y fuego' tuvo un fuerte enfrentamiento con Rodrigo, señaló su mérito de ser hoy ser él quien asuma su programa. Sin embargo, adivirtió que debido a su personalidad, no hay productor que desee trabajar junto a él, algo que corroboró Sofía Franco.

"Rodrigo ha sido muy duro conmigo. Me ha chancado mucho. Ahora, no (le guardo rencor). Él ha tenido su mérito. Se mantiene. Tiene su carisma, es su propio director, que es lo que él siempre ha querido", añadió a lo que la exmodelo respondió "No hay productor que lo aguante".

