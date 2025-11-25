HOYSuscripcion LR Focus

Jefferson Farfán aclara llamada con Mario Irivarren y descarta enemistad: "Sabía que era mi fan"

Mario Irivarren explicó que la llamada telefónica se debió a un comentario tergiversado por un tercero, y ambos coincidieron en que no hubo problema alguno entre ellos.

Jefferson Farfán se presentó en podcast 'La manada'.
Jefferson Farfán se presentó en podcast 'La manada'. | Foto: composición LR/ Satélite +

El esperado reencuentro entre Jefferson Farfán y Mario Irivarren finalmente se dio en el nuevo programa 'La manada' generando gran expectativa. El espacio, conducido por Irivarren junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, permitió aclarar algunos rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambos. El futbolista resaltó que no tiene ningún problema personal con el chico reality.

Jefferson Farfán y Mario Irivarren aclaran rumores de supuesta rivalidad

Desde el inicio, Farfán se dirigió a Irivarren con humor y cercanía, demostrando que no existía ningún resentimiento. Conforme avanzaba la conversación, ambos repasaron la recordada llamada telefónica que muchos asociaron con temas sentimentales relacionados con exparejas, pero la interacción entre ellos evidenció que la realidad fue muy distinta a lo que se especuló en redes.

PUEDES VER: Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

lr.pe

Mario fue el primero en explicar cómo se originó aquella llamada, señalando que todo comenzó por un comentario tergiversado que una tercera persona le habría llevado a Farfán. Según relató, esta persona, cuyo nombre no quiso mencionar, habría exagerado o distorsionado la información, creando la sensación de que Irivarren y su entorno habían faltado el respeto al exfutbolista.

"Lo llamé con ninguna mala intención, aparte sabía que era mi fan. No pasó a mayores, todo quedó ahí sin ningún problema", describió el exfutbolista. Admitió que la información que recibió no correspondía con la realidad y que la situación se resolvió rápidamente.

PUEDES VER: Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: "Vamos a subirle las vistas"

lr.pe

¿En qué horario se transmite 'La manada'?

El nuevo podcast de 'La manada', conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, se transmite de lunes a viernes en el canal 'Satélite +', dirigido por Jefferson Farfán. Anteriormente, los conductores formaban parte del programa 'Good Time' en el canal 'Todo Good'.

