Comparan éxito de 'La manada' con 'Good Floro' en YouTube. | Foto: composición LR/ Satélite +/Todo Good

El esperado estreno de 'La manada' en el canal de Jefferson Farfán marcó el regreso de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe al mundo del streaming, esta vez bajo la señal de 'Satélite+'. El programa generó expectativa entre los seguidores, quienes resaltaron la unión del grupo y su nueva etapa. Al respecto, varios usuarios no pasaron desapercibido los récords de audiencia conectada en vivo.

'La manada' en 'Satélite+' supera ampliamente a programa de canal 'Todo Good'

Este lunes 17 de noviembre, inició el programa 'La Manada' en el canal de YouTube 'Satélite+' y alcanzó un récord de 17.000 conectados en línea. Sin embargo, generó suspicacias durante la transmisión cuando la transmisión tuvo mayor cantidad de 'me gusta' y los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe bromearon sobre el uso de bots.

Usuarios en redes sociales no dudaron en compararlo con el podcast 'Good Floro', con el youtuber Antonio Crespo Galán (Furrey), Anthony Alencastre (Tonino) y Gabriel Mena (Cholo Mena) que se emite en el mismo espacio que usaban los exconductores de 'Good Time' en el canal 'Todo Good'.

Transmisión de 'Good Floro' este lunes 17. Foto: YouTube

Transmisión de 'La Manada' este lunes 17. Foto: YouTube

En tanto, el programa 'Ouke' de 'La Roro Network' mantuvo una audiencia de 15.000 conectados, bajo la conducción de Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada.

¿Cuáles fueron los programas peruanos más vistos de YouTube en el mes de octubre?

De acuerdo a información de Datatubelatam, la lista de los programas peruanos más vistos de YouTube en el mes de octubre es liderado por 'Hablando Huevadas' con 13 millones de visualizaciones. Le sigue 'Roxicake Gamer' y el tercer lugar lo tiene 'La casa de la comedia'.

En el sexto lugar se encuentra el programa 'Habla Good' con 3.352.868 vistas y en el octavo lugar está 'Sin Guion' de Rosa María Palacios en La República con 3.022.241 vistas.