HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     
Streamers

Estreno de 'La manada' en canal de Jefferson Farfán deja atrás a podcast 'Good Floro' y triplica su audiencia

Nuevo podcast marca el regreso de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe al streaming. Sin embargo, la transmisión de YouTube generó dudas sobre la cantidad de reacciones.

Comparan éxito de 'La manada' con 'Good Floro' en YouTube.
Comparan éxito de 'La manada' con 'Good Floro' en YouTube. | Foto: composición LR/ Satélite +/Todo Good

El esperado estreno de 'La manada' en el canal de Jefferson Farfán marcó el regreso de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe al mundo del streaming, esta vez bajo la señal de 'Satélite+'. El programa generó expectativa entre los seguidores, quienes resaltaron la unión del grupo y su nueva etapa. Al respecto, varios usuarios no pasaron desapercibido los récords de audiencia conectada en vivo.

'La manada' en 'Satélite+' supera ampliamente a programa de canal 'Todo Good'

Este lunes 17 de noviembre, inició el programa 'La Manada' en el canal de YouTube 'Satélite+' y alcanzó un récord de 17.000 conectados en línea. Sin embargo, generó suspicacias durante la transmisión cuando la transmisión tuvo mayor cantidad de 'me gusta' y los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe bromearon sobre el uso de bots.

PUEDES VER: José Luis Rodríguez, 'Pelao', marca su distancia con exconductores de ‘Good Time’ y anuncia nuevos podcast: "Terrible lo que va a pasar"

lr.pe

Usuarios en redes sociales no dudaron en compararlo con el podcast 'Good Floro', con el youtuber Antonio Crespo Galán (Furrey), Anthony Alencastre (Tonino) y Gabriel Mena (Cholo Mena) que se emite en el mismo espacio que usaban los exconductores de 'Good Time' en el canal 'Todo Good'.

Transmisión de 'Good Floro' este lunes 17. Foto: YouTube

Transmisión de 'Good Floro' este lunes 17. Foto: YouTube

Transmisión de 'Good Floro' este lunes 17. Foto: YouTube

Transmisión de 'La Manada' este lunes 17. Foto: YouTube

Transmisión de 'La Manada' este lunes 17. Foto: YouTube

En tanto, el programa 'Ouke' de 'La Roro Network' mantuvo una audiencia de 15.000 conectados, bajo la conducción de Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada.

PUEDES VER: Mario Irivarren se quiebra en vivo tras recordar a su perrita fallecida: "No era mascota, era mi hija"

lr.pe

¿Cuáles fueron los programas peruanos más vistos de YouTube en el mes de octubre?

De acuerdo a información de Datatubelatam, la lista de los programas peruanos más vistos de YouTube en el mes de octubre es liderado por 'Hablando Huevadas' con 13 millones de visualizaciones. Le sigue 'Roxicake Gamer' y el tercer lugar lo tiene 'La casa de la comedia'.

En el sexto lugar se encuentra el programa 'Habla Good' con 3.352.868 vistas y en el octavo lugar está 'Sin Guion' de Rosa María Palacios en La República con 3.022.241 vistas.

Notas relacionadas
José Luis Rodríguez, 'Pelao', marca su distancia con exconductores de ‘Good Time’ y anuncia nuevos podcast: "Terrible lo que va a pasar"

José Luis Rodríguez, 'Pelao', marca su distancia con exconductores de ‘Good Time’ y anuncia nuevos podcast: "Terrible lo que va a pasar"

LEER MÁS
La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

LEER MÁS
Mamá de Zully delata a tiktoker y confirma almuerzo con Óscar Junior: “Un buen muchacho”

Mamá de Zully delata a tiktoker y confirma almuerzo con Óscar Junior: “Un buen muchacho”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Streamer Sacha Uzumaki dejará Kick tras duras sanciones que no le permitirán monetizar: "Me voy a retirar"

Streamer Sacha Uzumaki dejará Kick tras duras sanciones que no le permitirán monetizar: "Me voy a retirar"

LEER MÁS
Jefferson Farfán confirma el regreso de 'La Manada' a su nuevo streaming 'Satélite+' y oficializa fecha de estreno

Jefferson Farfán confirma el regreso de 'La Manada' a su nuevo streaming 'Satélite+' y oficializa fecha de estreno

LEER MÁS
Carlos Orozco se indigna por aparición de Marquina y otros talentos en nuevo canal de Jefferson Farfán: "Me perjudica"

Carlos Orozco se indigna por aparición de Marquina y otros talentos en nuevo canal de Jefferson Farfán: "Me perjudica"

LEER MÁS
Mamá de Zully delata a tiktoker y confirma almuerzo con Óscar Junior: “Un buen muchacho”

Mamá de Zully delata a tiktoker y confirma almuerzo con Óscar Junior: “Un buen muchacho”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Streamers

Streamer Sacha Uzumaki dejará Kick tras duras sanciones que no le permitirán monetizar: "Me voy a retirar"

Jefferson Farfán confirma el regreso de 'La Manada' a su nuevo streaming 'Satélite+' y oficializa fecha de estreno

Carlos Orozco se indigna por aparición de Marquina y otros talentos en nuevo canal de Jefferson Farfán: "Me perjudica"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025