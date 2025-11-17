Mario Irivarren niega enemistad con Jefferson Farfán tras pasado amoroso con Ivana Yturbe y asegura: “Todo fue un malentendido”
Conductor de ‘La manada’ aclaró que no existiría un conflicto real entre él y el exfutbolista Jefferson Farfán.
Mario Irivarren se refirió a la cercanía que mostró con Jefferson Farfán tras el inicio del podcast 'La manada' en el canal 'Satélite+'. El chico reality negó cualquier tipo de enemistad con el exfutbolista, pese a los rumores que circulan en redes sociales por el pasado amoroso que ambos compartieron con Ivana Yturbe. Irivarren no descartó que muy pronto pueda tener de entrevistado a Farfán y hasta comentó que aclararían sobre el tema durante el programa de streaming.
Mario Irivarren aclara su relación con Jefferson Farfán en el podcast 'La manada' de 'Satélite+'
Durante el estreno del podcast 'La manada' de 'Satélite+', Mario Irivarren fue enfático al indicar que no tiene ningún problema con Jefferson Farfán. Como se sabe, el chico reality tuvo una relación amorosa de 4 años con Ivana Yturbe, durante los que terminaron y se reconciliaron en diversas oportunidades. Tras ello, la modelo empezó una relación con el futbolista.
Al respecto, Mario Irivarren aseguró que nunca existió un conflicto real con Farfán y que la situación se exageró en redes sociales, destacando que mantiene una relación cordial con el exfutbolista y que no tiene ningún problema pendiente con él.
"Todo fue un malentendido. Realmente nunca hubo ningún problema. Nunca existió ningún problema. Nunca hubo ningún problema. No debería tampoco. Nunca me he peleado con él, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ninguna gresca. Además, ustedes saben que yo no me amargo la vida, ni me peleo con nadie. En la vida real nunca existió ningún problema. Así de simple", indicó.
Mario Irivarren y Jefferson Farfán podrían aclarar rumores en entrevista para 'La manada'
De otro lado, Mario Irivarren comentó que no tendrá ningún problema con Jefferson Farfán si es que se presenta como invitado en 'La manada'. Aseguró que hace bastante tiempo sí recibió una llamada del exfutbolista, pero que no lo conoció cara a cara hasta el día de las grabaciones para el spot del nuevo podcast.
"Si acepta venir un día el programa y autoriza, yo puedo contar una anécdota. Le hago la invitación, le extiendo la invitación que venga aquí el programa, tiene que venir obviamente porque es su programa. Ese día podremos contar de manera jovial, jovial, divertida y anecdótica aquella vez en la que me llamó y no fue para ofrecerme un programa", agregó.