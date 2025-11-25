Mario Irivarren no tuvo problemas en invitar al futbolista Paolo Guerrero al podcast que conduce 'La manada'. Cabe resaltar, que ambos comparten un pasado sentimental con la modelo Alondra García Miró y hasta la actualidad hay varios rumores que faltan aclararse. El chico reality incluso adelantó que asistiría a la entrevista con su camiseta del número '9' y su guitarra para cantar la canción 'Declaración de amor' junto a Guerrero.

Mario Irivarren sorprende al revelar su intención de invitar a Paolo Guerrero a podcast 'La manada'

La última edición de 'La manada' en YouTube tuvo como invitado a Jefferson Farfán, y su presencia motivó a que Mario Irivarren afirmara que no mantiene ningún inconveniente con figuras del fútbol peruano. Su comentario surgió durante la conversación, dejando en claro que las supuestas tensiones que alguna vez se comentaron en la prensa ya serían cosa del pasado.

De esta forma, el conductor sorprendió a todos al mencionar su intención de invitar a Paolo Guerrero al programa. Incluso comentó su deseo de cantar la canción 'Declaración de Amor', tema vinculado a la famosa historia entre la modelo y el futbolista, pero que tuvo otro trasfondo poco conocido por los seguidores de Irivarren.

"Que venga, todo por los números. Ese día vengo con la '9′, le pido que me la firme. Ese día traigo mi guitarra, cantamos juntos 'Declaración de amor'", comentó el chico reality.

Al respecto, Jefferson Farfán saludó la propuesta de Irivarren y comentó que hará todo lo posible para que el 'Depredador' se presente en un próximo programa. "Le voy a decir igual, Paolo saben que es un poco tímido, él no le gusta mucho. Pero vamos a intentarlo", indicó Farfán.

¿Por qué la canción 'Declaración de amor' estaba dedicada a Mario Irivarren y no a Paolo Guerrero?

Hace algunos meses, Mario Irivarren comentó sobre el popular video, donde Alondra se luce cantando la canción 'Declaración de amor'. Comentó que el video se realizó en su propio carro cuando estaban juntos. Coincidentemente, poco después terminaron y Alondra inició una relación con Paolo, por lo que los medios comenzaron a usar la canción como si estuviera vinculada al futbolista, generando confusiones y bromas. Sin embargo, Irivarren aclaró entre risas que la canción originalmente era para él.