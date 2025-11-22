HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Magaly Medina responde ‘La manada’ por insinuar que canales de TV colocarían bots para perjudicar podcast: "No le han ganado a nadie"

Conductora criticó a Laura Spoya y Mario Irivarren, integrantes de 'La manada' por utilizar ataques como excusa por el inflado de cifras.

Conductora de TV cuestionó el impacto negativo del uso de bots en podcasts.
Conductora de TV cuestionó el impacto negativo del uso de bots en podcasts. | Foto: composición LR/ ATV

Magaly Medina respondió con firmeza a las recientes insinuaciones del podcast de YouTube 'La manada', integrado por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. En dicho canal digital se insinuó que ciertos canales de televisión colocarían bots para perjudicar a creadores de contenido. La conductora criticó esta versión y recordó que el tema de los bots es un problema que afecta a múltiples plataformas digitales, donde algunos streamers inflan artificialmente sus cifras para aparentar mayor alcance.

El tema también fue criticado por Rodrigo González, Peluchín, quien comentó que este tip de prácticas constituyen una forma de engaño que puede distorsionar la confianza de los anunciantes y manipular la percepción del público.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, queda gravemente herida tras accidente automovilístico en Pisco

lr.pe

Magaly Medina responde 'La manada' sobre uso de bots

Durante su programa, Magaly rechazó la narrativa de que terceros, especialmente de la televisión, estarían saboteando a 'La Manada' y recordó que, en un inicio, sus integrantes celebraban cifras que luego fueron cuestionadas por páginas especializadas en métricas digitales. "Con los pobres que estamos en los canales, ¿la gente va a invertir en pagarles? Pregúntenle a los dueños de los canales, esos de streaming, a los dueños de canales de YouTube, donde trabajan, donde son empleados y subordinados, pregúntenle, qué están haciendo", arremetió.

Además, señaló que varios creadores se escudan en supuestos ataques para justificar irregularidades. La conductora también ironizó sobre quienes, según dijo, hablan como 'grandes conocedores de televisión'.

PUEDES VER: Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

lr.pe

"Se jactaban, muy felices y contentos hasta que alguien encontró esto y, por supuesto, lo publicó. Discúlpenme, pero no le han ganado a nadie en televisión comercial. Nunca le ganaron a nadie. Así que ninguno, ninguno de los que está ahí le ganó a nadie en televisión comercial. Así que se me ubican bien porque ahí están sus banderas rojas", comentó durante su programa 'Magaly TV: la firme'.

Rating del jueves 20 de noviembre en YouTube. Foto: DataTube

Rating del jueves 20 de noviembre en YouTube. Foto: DataTube

Finalmente, la conductora reiteró su postura respecto al uso de bots y subrayó que este fenómeno sí es real, pero que podría originarse en los mismos canales interesados en inflar sus números.

Notas relacionadas
Laura Spoya confiesa lo que sintió luego de separarse de su expareja Brian Rullán: ''No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo''

Laura Spoya confiesa lo que sintió luego de separarse de su expareja Brian Rullán: ''No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo''

LEER MÁS
Laura Spoya, Mario y Gerardo Pe suspenden emisión de podcast y revelan motivos: "Les pedimos una disculpa"

Laura Spoya, Mario y Gerardo Pe suspenden emisión de podcast y revelan motivos: "Les pedimos una disculpa"

LEER MÁS
'La manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

'La manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria se hace viral al revelar cómo trata a sus trabajadoras del hogar: “Es como mi segunda mamá”

Alejandra Baigorria se hace viral al revelar cómo trata a sus trabajadoras del hogar: “Es como mi segunda mamá”

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende al tatuarse en honor a sus dos hijas con Edison Flores: "Pegaditas así, siempre"

Ana Siucho sorprende al tatuarse en honor a sus dos hijas con Edison Flores: "Pegaditas así, siempre"

LEER MÁS
Laura Spoya confiesa lo que sintió luego de separarse de su expareja Brian Rullán: ''No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo''

Laura Spoya confiesa lo que sintió luego de separarse de su expareja Brian Rullán: ''No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo''

LEER MÁS
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reporta su estado de salud tras grave accidente vehicular: "Las costillas rotas"

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reporta su estado de salud tras grave accidente vehicular: "Las costillas rotas"

LEER MÁS
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, queda gravemente herida tras accidente automovilístico en Pisco

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, queda gravemente herida tras accidente automovilístico en Pisco

LEER MÁS
Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Esposa de Luigui Carbajal revela por qué él fue a una habitación de hotel para entrevista de pódcast: “Algo de una conexión”

Melissa Klug reaparece y da sensible respuesta sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

Ely Yutronic anuncia, conmovida, su pausa de la conducción de 'ATV Noticias Edición Central': "Muchas gracias"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025