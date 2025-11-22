Magaly Medina responde ‘La manada’ por insinuar que canales de TV colocarían bots para perjudicar podcast: "No le han ganado a nadie"
Conductora criticó a Laura Spoya y Mario Irivarren, integrantes de 'La manada' por utilizar ataques como excusa por el inflado de cifras.
Magaly Medina respondió con firmeza a las recientes insinuaciones del podcast de YouTube 'La manada', integrado por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. En dicho canal digital se insinuó que ciertos canales de televisión colocarían bots para perjudicar a creadores de contenido. La conductora criticó esta versión y recordó que el tema de los bots es un problema que afecta a múltiples plataformas digitales, donde algunos streamers inflan artificialmente sus cifras para aparentar mayor alcance.
El tema también fue criticado por Rodrigo González, Peluchín, quien comentó que este tip de prácticas constituyen una forma de engaño que puede distorsionar la confianza de los anunciantes y manipular la percepción del público.
Magaly Medina responde 'La manada' sobre uso de bots
Durante su programa, Magaly rechazó la narrativa de que terceros, especialmente de la televisión, estarían saboteando a 'La Manada' y recordó que, en un inicio, sus integrantes celebraban cifras que luego fueron cuestionadas por páginas especializadas en métricas digitales. "Con los pobres que estamos en los canales, ¿la gente va a invertir en pagarles? Pregúntenle a los dueños de los canales, esos de streaming, a los dueños de canales de YouTube, donde trabajan, donde son empleados y subordinados, pregúntenle, qué están haciendo", arremetió.
Además, señaló que varios creadores se escudan en supuestos ataques para justificar irregularidades. La conductora también ironizó sobre quienes, según dijo, hablan como 'grandes conocedores de televisión'.
"Se jactaban, muy felices y contentos hasta que alguien encontró esto y, por supuesto, lo publicó. Discúlpenme, pero no le han ganado a nadie en televisión comercial. Nunca le ganaron a nadie. Así que ninguno, ninguno de los que está ahí le ganó a nadie en televisión comercial. Así que se me ubican bien porque ahí están sus banderas rojas", comentó durante su programa 'Magaly TV: la firme'.
Rating del jueves 20 de noviembre en YouTube. Foto: DataTube
Finalmente, la conductora reiteró su postura respecto al uso de bots y subrayó que este fenómeno sí es real, pero que podría originarse en los mismos canales interesados en inflar sus números.