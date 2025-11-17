La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe retornaron al streaming con su nuevo programa 'La Manada' bajo la señal de 'Satélite+', el canal de streaming impulsado por Jefferson Farfán. Aunque el debut generó expectativa, el estreno no estuvo libre de polémicas debido a que el programa tuvo evidentes fallas de audio que incomodaron al público. Así también, se registró una supuesta actividad inusual entre sus usuarios conectados y las reacciones.

'La Manada' vuelve a YouTube con fallas de audio y reacciones sospechosas

Este lunes 17 de noviembre, se estrenó el podcast 'La Manada' en el canal de YouTube 'Satélite+' y registró alrededor de 17.000 conectados. Los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe agradecieron a sus seguidores por las visualizaciones y comentaron que este nuevo espacio les permitirá mantener su presencia en el streaming peruano.

Durante la emisión, usuarios se percataron de algunos percances con el audio y se disculparon con sus espectadores argumentando que se trata de su primer programa en un nuevo canal de YouTube. A la vez, se registró una actividad inusual debido a que en los primeros minutos de la transmisión registraba alrededor de 10.000 conectados, pero contabilizaba 17.000 me gusta.

Al respecto, el youtuber Gerardo Pe reaccionó entre bromas al incidente y comentó que cuando pertenecían al canal 'Todo Good', quien supuestamente enviaba bots era Phillip Chu Joy. "Ahora le pediremos bots a 'Jeffry'", indicaron entre risas.

Pese a los problemas técnicos, el anuncio oficial de su incorporación marcó un nuevo inicio para los exintegrantes de 'Good Time', quienes reaparecieron caracterizados como astronautas en un video que selló su llegada a Satélite+. Con este regreso, el grupo promete reforzar su presencia en el mundo digital, iniciando esta nueva etapa de lunes a viernes desde las 11.00 a. m.