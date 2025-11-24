Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, sufrió un grave accidente vehicular la noche del viernes 21 de noviembre en la carretera de Pisco. La joven de 23 años fue trasladada de emergencia al hospital de la zona, pues se llevó la peor parte: terminó con 20 puntos en la cabeza y las costillas rotas. Tras viralizarse las imágenes donde aparece ensangrentada en el suelo, muchos temieron lo peor.

Sin embargo, hoy se encuentra estable y reapareció con una transmisión en vivo por Tiktok desde la camilla de la clínica. Aunque utilizó un filtro de la aplicación, aún se le veía con el rostro hinchado y sin una parte de su cabello. Eso sí, su recuperación avanza rápido, ya que le retiraron las vendas de la cabeza. “Tenía una herida donde se veía mi cráneo”, señaló la modelo.

Thamara Medina cuenta cómo sucedió el accidente vehicular

Thamara Medina explicó cómo ocurrió el accidente vehicular en el que resultó gravemente afectada. Según relató, todo comenzó cuando un tráiler apareció a gran velocidad en la carretera. “Al momento de doblar había un carro que estaba manejando en la carretera, yendo rápido, no un carro, un tráiler”, contó.

Luego, la hermana de Alejandra Baigorria detalló que el impacto se dio justo en la parte donde ella estaba sentada. Al intentar evitar el choque, el vehículo terminó volcándose. “Un tráiler estaba manejando y nosotros como que estamos a punto de doblar, entonces nosotros doblamos y el tráiler ha chocado a mi puerta, pues, y el carro se ha dado una vuelta de campana y eso ha sido lo que ha pasado”, expresó muy serena.

Thamara Medina revela que gracias a su físico pudo sobrevivir

Durante su transmisión en vivo, Thamara Medina contó que, pese a lo fuerte del accidente vehicular, en el que terminó ensangrentada, su buen estado físico jugó a su favor y evitó una tragedia.

“Lo peor es que chocó a mi puerta, pero bueno, felizmente soy flexible, voy al gimnasio, me alimento bien. Siento que todo eso fue una ayuda para romperme solo cuatro costillas y abrirme la cabeza, pues no, si no hubiera terminado mal”, expresó.